Пока персики стоят копейки: как заморозить их, чтобы были упругими и ароматными

Американский способ даст непревзойденный результат

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Персики редко замораживают, потому что после размораживания они превращаются в неаппетитную кашу. Однако американцы нашли способ заморозить этот роскошный фрукт без потери аромата и текстуры.

Как это сделать, рассказали на американском сайте Southern Living. Секрет – в предварительном бланшировании и добавлении лимонного сока.

Сейчас в разгар сезона персики в Украине очень доступны по цене. Можно не только насладиться этим сочным и ароматным летним плодом, но и сделать запасы на зиму. Если сделать все правильно, эта заморозка зимой станет настоящим приветом от лета.

Как выбрать персики для замораживания

Для замораживания нужно выбирать спелые, но упругие персики. Подходят сорта, у которых косточка легко отделяется.

Как заморозить персики. Фото: Бекки Стейнер

Как заморозить персики, чтобы они сохранили аромат и текстуру

Сначала нужно сделать небольшой надрез в форме крестика снизу плодов и опустить их в кипящую воду на 30 секунд. После этого охладите персики ледяной водой. Далее нужно снять кожицу с персиков, которая после предыдущих шагов будет легко сниматься.

Выньте косточку и нарежьте персики ломтиками. После этого добавьте к ним лимонный сок (1 столовая ложка на 500 г), чтобы персики не потемнели.

Выложите персики на противень или поднос, застеленный пергаментной бумагой, в один слой. Когда они заморозятся, переложите в пакет с застежкой и удалите из него как можно больше воздуха, прежде чем закрывать.

Это сохранит свежесть ломтиков даже зимой, когда вам захочется свежего персикового пирога. Персики, замороженные таким способом, могут храниться в морозильнике до года, не теряя текстуры, аромата и вкуса.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как заморозить яйца для длительного хранения. Сейчас они дешевые, но с приходом осени цена традиционно увеличится.