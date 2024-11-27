На Волыни придумали, что делать с русскими книгами: пригодятся в туалете

Инициатива уникальна

На Волыни стартовала уникальная инициатива: местные волонтеры собирают русскоязычные книги, которые превратят в туалетную бумагу для украинских военных. Общественная организация UA Resistance Foundation предложила жителям Ковеля и окрестных городов присоединиться к масштабной акции по очистке информационного пространства.

Волонтеры призывают жителей сдавать книги на русском языке, которые впоследствии переделает бумажная фабрика Ковеля. Об этом сообщает местное издание misto.media.

Интересно, что из одной книги средней толщины можно изготовить полноценный рулон туалетной бумаги. В настоящее время активисты уже собрали около одной тонны макулатуры. Акция продлится до конца ноября.

Их цель — мотивировать людей отказываться от российского контента и поддерживать украинских защитников, рассказывает волонтер Дарья Панченко. Инициатива носит не только практический, но и символический характер — ее подписали хештегом #російську_до_сраки.

Желающие присоединиться к акции могут сдать книги в волонтерском центре по улице Независимости, 94 в Ковеле. Собранные книги полностью переработаются на бумагу, которая будет отправлена непосредственно находящимся на передовой подразделениям.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что в "Авроре" произошел скандал с русскоязычными тетрадями. Стало известно, чья ошибка.