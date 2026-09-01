Укр

Межплиточные швы засияют как новые: домашнее средство из двух ингредиентов удалит въевшуюся грязь

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Межплиточные швы часто чернеют
Межплиточные швы часто чернеют. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эта паста не испортит покрытие

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Потемневшие межплиточные швы в ванной, на полу или на кухонном фартуке портят вид даже самого стильного интерьера. Пористая структура затирки быстро впитывает загрязнения, жир, мыльный налет и влагу, превращаясь в идеальную среду для образования пятен и плесени.

На портале о дизайне и домашнем уюте Apartment Therapy поделились рецептом средства, которое поможет очистить швы до блеска без использования агрессивной бытовой химии. Готовится смесь на основе пищевой соды и перекиси водорода.

Этот состав работает благодаря химической реакции взаимодействия щелочи и оксиданта. Пищевая сода выступает в роли мягкого абразива и растворителя жира, а перекись водорода выделяет пузырьки активного кислорода. Этот процесс расщепляет сложные органические загрязнения и буквального выталкивает грязь из глубоких пор затирки на поверхность.

Для получения чистящей смеси нужно смешать соду и 3% перекись водорода в равных пропорциях до состояния густой пасты. Нанесите смесь на загрязненные швы, оставьте на 5–10 минут, затем слегка потрите мягкой щеткой и смойте влажной тряпкой.

Также специалисты предупреждуют, что для затирки не стоит испоользовать агрессивные средства с хлором, отбеливатели или кислоты. Они вымывают цвет, разрушают связующие компоненты и делают материал еще более пористым. Для долговечной защиты после очистки наносите на сухие швы специальный защитный герметик раз в 6–12 месяцев.

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#Уборка #Лайфхак