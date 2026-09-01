Міжплиткові шви засяють як нові: домашній засіб із двох інгредієнтів видалить в'їдений бруд

Ця паста не зіпсує покриття

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Потемнілі міжплиткові шви у ванній, на підлозі чи на кухонному фартуху псують вигляд навіть найстильнішого інтер'єру. Пориста структура затірки швидко вбирає забруднення, жир, мильний наліт і вологу, перетворюючись на ідеальне середовище для утворення плям і плісняви.

На порталі про дизайн та домашній затишок Apartment Therapy поділилися рецептом засобу, який допоможе очистити шви до блиску без використання агресивної побутової хімії. Готується суміш на основі харчової соди та перекису водню.

Ця суміш працює завдяки хімічній реакції взаємодії лугу та оксиданта. Харчова сода виступає в ролі м'якого абразиву та розчинника жиру, а перекис водню виділяє бульбашки активного кисню. Цей процес розщеплює складні органічні забруднення та буквально виштовхує бруд із глибоких пор затірки на поверхню.

Для отримання чистильної суміші потрібно змішати соду та 3% перекис водню в рівних пропорціях до стану густої пасти. Нанесіть суміш на забруднені шви, залиште на 5–10 хвилин, потім злегка потріть м'якою щіткою та змийте вологою ганчіркою.

Також фахівці попереджають, що для затірки не варто використовувати агресивні засоби з хлором, відбілювачі або кислоти. Вони вимивають колір, руйнують сполучні компоненти та роблять матеріал ще пористішим. Для довговічного захисту після очищення наносьте на сухі шви спеціальний захисний герметик раз на 6–12 місяців.

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