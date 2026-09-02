Мать-одиночка построила дом из "мусора": простоит 200 лет (фото)
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"Экологичный" дом имеет длительный срок службы
Синди Мора, мать-одиночка из Алахуэлы (Коста-Рика) 9 лет копила, чтобы построить дом для сына Фабрицио. Женщина решила сделать жилье в тропиках из мусора (переработанный пластик).
Не имея средств на классическое строительство, она нашла идеальное решение, присоединившись к уникальному экологическому проекту. Его цель — решить проблему нехватки жилья и одновременно очистить свалки от пластика, сообщает radiomitre.
Инновации на службе экологии
- Переработка: На первом этапе собрали 7,5 тонны пластика (бутылки, пакеты и гибкую упаковку).
- Производство: Сырье доставили на завод, где под воздействием пресса и высоких температур сформировали 850 прочных блоков.
- Умная конструкция: Детали оснастили системой замков, благодаря чему элементы легко соединяются между собой, сокращая время сборки и сводя к минимуму использование традиционного раствора.
Сила сообщества и надежность конструкции
Строительство велось общими усилиями: местные волонтеры и соседи потратили более 800 часов на доставку и сборку модульных стен под контролем профессиональных инженеров.
- Основа: Дом возведен на прочной железобетонной плите.
- Кровля: Металлическая крыша специально спроектирована так, чтобы выдерживать тропические ливни региона.
- Коммуникации: В дом полностью проведены необходимые инженерные сети — электричество и водопровод.
Долговечность под традиционной отделкой
На финальном этапе специалисты нанесли внешнюю шпатлевку, покрытия и краску. Благодаря этому переработанный пластик полностью скрылся под отделкой, а дом снаружи выглядит как классическое здание из стандартных материалов.
По расчетам инженеров, при регулярном обслуживании срок службы такого "экологичного" дома составляет до 200 лет.
Ранее "Телеграф" сообщал, что подобные дома строят в Колумбии. Для производства используются пакеты, бутылки, пищевые обертки и другие пластиковые отходы.