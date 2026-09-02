Мать-одиночка построила дом из "мусора": простоит 200 лет (фото)

"Экологичный" дом имеет длительный срок службы

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Синди Мора, мать-одиночка из Алахуэлы (Коста-Рика) 9 лет копила, чтобы построить дом для сына Фабрицио. Женщина решила сделать жилье в тропиках из мусора (переработанный пластик).

Не имея средств на классическое строительство, она нашла идеальное решение, присоединившись к уникальному экологическому проекту. Его цель — решить проблему нехватки жилья и одновременно очистить свалки от пластика, сообщает radiomitre.

Инновации на службе экологии

Переработка: На первом этапе собрали 7,5 тонны пластика (бутылки, пакеты и гибкую упаковку).

На первом этапе собрали (бутылки, пакеты и гибкую упаковку). Производство: Сырье доставили на завод, где под воздействием пресса и высоких температур сформировали 850 прочных блоков .

Сырье доставили на завод, где под воздействием пресса и высоких температур сформировали . Умная конструкция: Детали оснастили системой замков, благодаря чему элементы легко соединяются между собой, сокращая время сборки и сводя к минимуму использование традиционного раствора.

Синди Мора и ее сын Фабрицио/Фото: radiomitre

Сила сообщества и надежность конструкции

Строительство велось общими усилиями: местные волонтеры и соседи потратили более 800 часов на доставку и сборку модульных стен под контролем профессиональных инженеров.

Основа: Дом возведен на прочной железобетонной плите.

Дом возведен на прочной железобетонной плите. Кровля: Металлическая крыша специально спроектирована так, чтобы выдерживать тропические ливни региона.

Металлическая крыша специально спроектирована так, чтобы выдерживать тропические ливни региона. Коммуникации: В дом полностью проведены необходимые инженерные сети — электричество и водопровод.

Синди Мора и ее сын Фабрицио в своем новом доме/Фото: radiomitre

Долговечность под традиционной отделкой

На финальном этапе специалисты нанесли внешнюю шпатлевку, покрытия и краску. Благодаря этому переработанный пластик полностью скрылся под отделкой, а дом снаружи выглядит как классическое здание из стандартных материалов.

По расчетам инженеров, при регулярном обслуживании срок службы такого "экологичного" дома составляет до 200 лет.

Как строили дом из переработанного пластика/Фото: radiomitre

Ранее "Телеграф" сообщал, что подобные дома строят в Колумбии. Для производства используются пакеты, бутылки, пищевые обертки и другие пластиковые отходы.