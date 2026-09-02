Одинока мати побудувала будинок зі "сміття": простоїть 200 років (фото)
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"Екологічний" будинок має тривалий термін служби
Сінді Мора, одинока мати з Алахуели (Коста-Рика) 9 років накопичувала, щоб побудувати будинок для сина Фабріціо. Жінка вирішила зробити житло у тропіках зі сміття (перероблений пластик).
Не маючи коштів на класичне будівництво, вона знайшла ідеальне рішення, приєднавшись до унікального екологічного проєкту. Його мета – вирішити проблему нестачі житла та одночасно очистити звалища від пластику, повідомляє radiomitre.
Інновації на службі екології
- Переробка: На першому етапі зібрали 7,5 тонни пластику (пляшки, пакети та гнучку упаковку).
- Виробництво: Сировину доставили на завод, де під впливом преса та високих температур сформували 850 міцних блоків.
- Розумна конструкція: Деталі оснастили системою замків, завдяки чому елементи легко з’єднуються між собою, скорочуючи час збирання та зводячи до мінімуму використання традиційний розчинів.
Сила спільноти та надійність конструкції
Будівництво велося спільними зусиллями: місцеві волонтери та сусіди витратили понад 800 годин на доставку та складання модульних стін під контролем професійних інженерів.
- Основа: Будинок зведений на міцній залізобетонній плиті.
- Покрівля: Металевий дах спеціально спроєктований так, щоб витримувати тропічні зливи регіону.
- Комунікації: У будинок повністю проведені необхідні інженерні мережі — електрика та водопровід.
Довговічність під традиційним оздобленням
На фінальному етапі фахівці нанесли зовнішню шпаклівку, покриття та фарбу. Завдяки цьому перероблений пластик повністю зник під оздобленням, а будинок зовні виглядає як класичний будинок зі стандартних матеріалів.
За розрахунками інженерів, за регулярного обслуговування термін служби такого "екологічного" будинку становить до 200 років.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що подібні будинки будують у Колумбії. Для виробництва використовуються пакети, пляшки, харчові обгортки та інші пластикові відходи.