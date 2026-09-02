Одинока мати побудувала будинок зі "сміття": простоїть 200 років (фото)

"Екологічний" будинок має тривалий термін служби

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Сінді Мора, одинока мати з Алахуели (Коста-Рика) 9 років накопичувала, щоб побудувати будинок для сина Фабріціо. Жінка вирішила зробити житло у тропіках зі сміття (перероблений пластик).

Не маючи коштів на класичне будівництво, вона знайшла ідеальне рішення, приєднавшись до унікального екологічного проєкту. Його мета – вирішити проблему нестачі житла та одночасно очистити звалища від пластику, повідомляє radiomitre.

Інновації на службі екології

Переробка: На першому етапі зібрали 7,5 тонни пластику (пляшки, пакети та гнучку упаковку).

На першому етапі зібрали (пляшки, пакети та гнучку упаковку). Виробництво: Сировину доставили на завод, де під впливом преса та високих температур сформували 850 міцних блоків .

Сировину доставили на завод, де під впливом преса та високих температур сформували . Розумна конструкція: Деталі оснастили системою замків, завдяки чому елементи легко з’єднуються між собою, скорочуючи час збирання та зводячи до мінімуму використання традиційний розчинів.

Сінді Мора та її син Фабріціо/Фото: radiomitre

Сила спільноти та надійність конструкції

Будівництво велося спільними зусиллями: місцеві волонтери та сусіди витратили понад 800 годин на доставку та складання модульних стін під контролем професійних інженерів.

Основа: Будинок зведений на міцній залізобетонній плиті.

Будинок зведений на міцній залізобетонній плиті. Покрівля: Металевий дах спеціально спроєктований так, щоб витримувати тропічні зливи регіону.

Металевий дах спеціально спроєктований так, щоб витримувати тропічні зливи регіону. Комунікації: У будинок повністю проведені необхідні інженерні мережі — електрика та водопровід.

Сінді Мора та її син Фабріціо у своєму новому будинку/Фото: radiomitre

Довговічність під традиційним оздобленням

На фінальному етапі фахівці нанесли зовнішню шпаклівку, покриття та фарбу. Завдяки цьому перероблений пластик повністю зник під оздобленням, а будинок зовні виглядає як класичний будинок зі стандартних матеріалів.

За розрахунками інженерів, за регулярного обслуговування термін служби такого "екологічного" будинку становить до 200 років.

Як будували будинок із переробленого пластику/Фото: radiomitre

Раніше "Телеграф" повідомляв, що подібні будинки будують у Колумбії. Для виробництва використовуються пакети, пляшки, харчові обгортки та інші пластикові відходи.