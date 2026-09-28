Скидка заканчивается уже завтра: в "АТБ" популярный продукт можно купить за пол цены

Покупатели могут сэкономить на любимых сладостях

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В магазине "АТБ" до 29 сентября будут держаться акции. В списке есть и мороженое. На отдельные позиции скидки достигают 53%, так что лакомство можно приобрести по значительно более низкой цене.

В частности, мороженое "Рудь" Donut продавалось за 17,90 грн вместо 38,40 грн. Таким образом, скидка составила 53%, как ранее писал "Телеграф". Впрочем, эта позиция уже успела разойтись – мороженое распродали.

Детальнее в материале: "Цены просели до 53%: что на этой неделе можно выгоднее купить в "АТБ".

Однако покупатели еще могут воспользоваться другим выгодным предложением. В "АТБ" со скидкой 50% продают мороженое 155 г "Ласунка Гран-Прі" с какао в рожке. Его цена по акции составляет 39,90 грн вместо 79,90 грн.

Таким образом, на покупке можно сэкономить 40 гривен. Акционное предложение действует до 29 сентября включительно, но следует учитывать, что наличие отдельных товаров в магазинах может отличаться.

Так что если планируете приобрести мороженое по выгодной цене, торопитесь — акция завершается уже 29 сентября.

Что еще можно приобрести в "АТБ" по приятным ценам

В магазинах "АТБ" сейчас можно найти товары со скидками до 53%. В список самых выгодных предложений попали шоколад, сладости, бытовая химия, напитки и продукты питания.

Шоколад Millennium La Creme, 100 г — 33,90 грн вместо 67,90 грн (-50%). Конфеты Roshen Yummi Gummi, 70 г — 19,70 грн вместо 36,90 грн (-46%). Средство для мытья посуды Fairy, 450 мл — 59,50 грн вместо 104,40 грн (-43%). Пиво Stella Artois, 0,5 л — 35,50 грн вместо 61,90 грн (-42%). Пельмени "Рудь 100%", 700 г — 79,90 грн вместо 133,50 грн (-40%). Зубная паста Colgate Max Fresh Charcoal, 100 мл — 60,50 грн вместо 101,90 грн (-40%). Пицца "Легко! Гавайская", 400 г — 99,90 грн вместо 162 грн (-38%).

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о выгодной акции в "АТБ", где цены на отдельные виды кофе снизились на сотни гривен, однако предложение уже подходит к концу.