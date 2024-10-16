"Товарищи по несчастью": как выглядит третья жена Александра Шовковского (фото)

Легендарный украинский футболист женат на бизнесвумен Марине Кутеповой

Главный тренер ФК "Динамо" (Киев) Александр Шовковский вот уже много лет счастлив в браке с Мариной Кутеповой. К слову, евросезон у Бело-синих начался неудачно.

Бывший вратарь сборной Украины находится в браке с Мариной с 2015 года. Об этом сообщает "Телеграф".

До Марины у Александра было две жены: первый раз он повел под венец Власту Фирсову, у пары родился сын Владислав, второй раз — дизайнера Ольгу Аленову, в браке с которой родилась дочь Александра. Марина до спортсмена была замужем за бизнесменом Сергеем Евланчиком, от которого у нее есть сын Никита и дочь Жасмин.

Марина Кутепова с детьми

Как признавалась в 2015 году Кутепова, она с Александром стали "товарищами по несчастью" из-за скандальных бракоразводных процессов.

- Вы говорили, что вы с Сашей "товарищи по несчастью". Что вы имели в виду?

- Мы вдвоем находимся в состоянии развода и развода очень тяжелого, для нас обоих важны дети.

- Но все же — можно ли считать Шовковского причиной вашего развода?

- Причиной моего развода Саша никогда не был и никогда не стал бы.

Сейчас Марина занимается ювелирным бизнесом, в частности брендом SaSho (так в "Динамо" и сборной называли Шовковского).

Как выглядит Марина Кутепова сейчас:

Марина Кутепова

Марина Кутепова с мужем

Напомним, "Динамо" стартовало в текущей еврокампании со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Бело-синие дважды разгромили "Партизан", после чего не без проблем прошли шотландский "Рейнджерс". В битве за Лигу чемпионов украинский клуб уступил австрийскому "Зальцбургу", вылетев таким образом во второй по силе еврокубок. В Лиге Европы киевляне потерпели два поражения: от "Лацио" (0:3) и "Хоффенхайма" (0:2).