Законом не запрещено, но...: можно ли снимать процесс вручения повестки на телефон

Применение снимающей аппаратуры при мобилизации имеет определенные ограничения

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Снимать на видео процесс извещения граждан со стороны военнослужащих ТЦК и СП в рамках мобилизации законодательством не запрещено. Однако есть ограничения на распространение таких материалов.

Об этом рассказала адвокат Марина Бекало, пишет ТСН. Она отметила основные нюансы фото и видеофиксации процесса оповещения в Украине.

Адвокат подчеркнула, что служащие ТЦК и СП или полицейские во время вручения повестки должны производить фото- и видеофиксацию с применением бодикамер. Это станет достойным подтверждением оповещения военнообязанного.

"Если камера закреплена ненадлежащим образом и это привело к некачественной записи, такое доказательство во время судебного разбирательства может считаться ненадлежащим. То есть техническое средство должно использоваться таким образом, чтобы обеспечить качественную фиксацию событий", — сказала Бекало.

В то же время, по ее словам, гражданин может самостоятельно снимать процесс оповещения, если считает, что во время него произошло какое-либо правонарушение. Но такие материалы должны использоваться в качестве доказательств с соблюдением процессуальных норм.

"Однако есть ограничения по фото и видео с представителями ВСУ, военными объектами, блокпостами, территориями воинских частей и военной техникой. Их нельзя снимать с целью публичного распространения информации об их нахождении или перемещении, иначе такие действия могут быть квалифицированы по ст. 114-1 УК (Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований — ред.)", — подчеркнула адвокат.

Она указала, что важна именно цель, с которой человек осуществляет фото- или видеофиксацию. И это основополагающий аспект.

"В случае, если фото-видео создается с целью зафиксировать правонарушения, превышение служебных полномочий со стороны представителей ТЦК СП, например, когда они похищают человека, оказывают физическое влияние или наносят телесные повреждения, такие действия не будут иметь уголовных последствий для того, кто снимает и публикует такое видео или фото. Но при условии, что они не будут распространены публично, ведь законодательство предусматривает запрет на действия, направленные на публичное распространение таких материалов", — отметила Бекало.

Марина Бекало

Она пояснила, что такие материалы могут быть переданы следователю или прокурору в рамках уголовного производства. По постановлению следователя судьи изымают их из технического устройства, при необходимости с привлечением специалистов, после чего составляется протокол.

"Только в таком случае материалы приобретают силу доказательств, которые могут быть использованы в суде при доказательстве вины лица. А доступ к таким видео-фото материалам, являющимся доказательствами в судебном деле, может быть предоставлен журналистам по разрешению суда", — подчеркнула Бекало.

Ранее "Телеграф" рассказывал, могут ли сотрудники ТЦК быть в штатском, вручая повестку.