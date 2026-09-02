Законом не заборонено, але…: чи можна знімати процес вручення повістки на телефон

Застосування знімаючої апаратури під час мобілізації має певні обмеження

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Знімати на відео процес оповіщення громадян з боку військовослужбовців ТЦК та СП в рамках мобілізації законодавством не заборонено. Проте є обмеження щодо розповсюдження таких матеріалів.

Про це розповіла адвокат Марина Бекало, пише ТСН. Вона вказала на основні нюанси фото та відеофіксації процесу оповіщення в Україні.

Адвокат наголосила, що службовці ТЦК та СП або поліцейські під час вручення повістки мають здійснювати фото- та відеофіксацію із застосуванням бодікамер. Це стане належним підтвердженням оповіщення військовозобов’язаного.

"Якщо камера закріплена неналежним чином і це призвело до неякісного запису, такий доказ під час судового розгляду може вважатися неналежним. Тобто, технічний засіб має використовуватися таким чином, щоб забезпечити якісну фіксацію подій", — сказала Бекало.

Водночас, за її словами, громадянин може самостійно знімати процес оповіщення, якщо вважає, що під час нього відбулось якесь правопорушення. Але такі матеріали повинні використовуватися як докази з дотриманням процесуальних норм.

"Проте є обмеження щодо фото та відео із представниками ЗСУ, військовими об’єктами, блокпостами, територіями військових частин та військовою технікою. Їх не можна знімати з метою публічного розповсюдження інформації про їхнє перебування чи переміщення, інакше такі дії можуть бути кваліфіковані за ст. 114-1 КК (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань — ред.)", — наголосила адвокат.

Вона наголосила, що важливою є саме мета, з якою людина здійснює фото- чи відеофіксацію. І це основний аспект.

"У разі, якщо фото-відео створюється з метою зафіксувати правопорушення, перевищення службових повноважень з боку представників ТЦК СП, наприклад, коли вони викрадають людину, здійснюють фізичний вплив або завдають тілесних ушкоджень, такі дії не будуть мати кримінальних наслідків для того хто знімає та публікує таке відео або фото. Але за умови, що вони не будуть розповсюджені публічно, адже законодавство передбачає заборону на дії, направлені на публічне розповсюдження таких матеріалів", — зазначила Бекало.

Марина Бекало

Вона пояснила, що такі матеріали можуть бути передані слідчому або прокурору в межах кримінального провадження. За постановою слідчого судді їх вилучають з технічного пристрою, за необхідності із залученням спеціалістів, після чого складається протокол.

"Лише в такому разі матеріали набувають силу доказів, які можуть бути використані в суді під час доведення вини особи. А доступ до таких відео-фото матеріалів, які є доказами в судовій справі, може бути наданий журналістам за дозволом суду", — наголосила Бекало.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можуть співробітники ТЦК бути у цивільному, вручаючи повістку.