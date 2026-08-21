Охранник "АТБ" обвинил в краже, которой не было: что делать покупателю

Как покупателю доказать свою правоту

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Если охранник магазина "АТБ" утверждает, что зафиксировал кражу на камерах видеонаблюдения, но покупатель уверен, что ничего не крал, ситуацию можно проверить.

В службе поддержки сети "АТБ" объяснили "Телеграфу", что покупатель может обратиться к администратору магазина. Именно администрация должна разобраться в ситуации и проверить информацию с камер видеонаблюдения.

Требуйте присутствия администратора. Фото: "Телегаф"

В подобной ситуации покупателю стоит спокойно объяснить свою позицию и настаивать на проверке обстоятельств. Камеры могут помочь установить, что именно происходило в торговом зале и действительно ли покупатель брал товар, в краже которого его обвиняют.

В то же время покупателям стоит знать, что охранники магазина не имеют полномочий самостоятельно проводить обыск человека.

Если представитель охраны сам увидел возможную кражу или заметил ее на камерах видеонаблюдения, он может попросить покупателя добровольно показать содержимое сумки или выложить вещи из карманов. Такие действия, как правило, должны происходить в присутствии свидетелей.

Принудительно обыскивать покупателя охранник не может. В случае подозрения в краже он может вызвать полицию, которая уже имеет соответствующие полномочия для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Покупатель также может обратиться в полицию, если, по его мнению, охранник ведет себя неправомерно — в частности угрожает или безосновательно препятствует покинуть магазин.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в каких случаях охранник может вызвать полицию.