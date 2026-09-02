Дважды заплатили за товар в "АТБ" из-за ошибки кассира? Есть два варианта компенсации

Есть четкий алгоритм решения подобной проблемы

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Кассир "АТБ" может ошибочно просканировать один и тот же товар дважды, в результате чего покупатель, не заметив ошибки, заплатит двойную цену. В этом случае есть два варианта, как магазин может компенсировать издержки.

Об этом "Телеграфу" рассказал сотрудник "АТБ". По его словам, если кассир случайно пробил один товар дважды, а покупатель заметил это дома, нужно вернуться в магазин с чеком. Далее есть два варианта развития событий.

"Либо ему делают возврат на эту сумму, либо он этот товар может взять повторно", — пояснил работник сети.

Почему цены в "АТБ" ниже, чем в других магазинах

Сеть делает ставку на значительный товарооборот и сокращение трат. Это позволяет работать с меньшей наценкой на отдельные товары, компенсируя это количеством покупок.

Простыми словами, модель построена на том, чтобы продавать больше товаров, а не получать максимальную прибыль от каждой отдельной позиции. Из-за такой политики цены в "АТБ" часто ниже, чем у других продавцов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие товары чаще всего воруют у "АТБ". Этот список удивляет, потому что в нем нет алкоголя, а также люди пытаются стянуть еду не только для себя, но и для своих четырехлапых любимцев.