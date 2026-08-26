Вручили грамоту и сертификат "Левеня": награждение Илона Маска стало мемом

Скандальный американец стал орденоносцем в Украине

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В среду, 26 августа, американский миллиардер Илон Маск получил от президента Украины Владимира Зеленского высшую награду для иностранцев — орден Свободы. Примечательно, что глава государства никогда лично не встречался с предпринимателем.

"Телеграф" решил пофантазировать на тему, как бы выглядело награждение американского бизнесмена, а также какие другие потенциальные награды он мог бы получить в Украине. Детальнее смотрите в нашей подборке.

Особое место в ней занимает сертификат за отличный результат в конкурсе по физике для школьников "Левеня-2026".

Владимир Зеленский награждает Илона Маска/Фото: ИИ, "Телеграф"

Владимир Зеленский награждает Илона Маска/Фото: ИИ, "Телеграф"

Владимир Зеленский награждает Илона Маска/Фото: ИИ, "Телеграф"

Владимир Зеленский награждает Илона Маска/Фото: ИИ, "Телеграф"

Владимир Зеленский награждает Илона Маска/Фото: ИИ, "Телеграф"

Владимир Зеленский награждает Илона Маска/Фото: ИИ, "Телеграф"

Владимир Зеленский награждает Илона Маска/Фото: ИИ, "Телеграф"

Владимир Зеленский награждает Илона Маска/Фото: ИИ, "Телеграф"

Отметим, Маск помогает Украине в предоставлении и поддержке стабильной работы спутниковой связи Starlink. Эта система приобрела статус критически важной основы, обеспечивающей бесперебойное функционирование украинских военнослужащих, государственных структур, медицинских учреждений и гражданской инфраструктуры. Однако Илон не разрешает Украине пользоваться Starlink для ударов по общепризнанным территориям РФ, чтобы не было "эскалации". Возможно, награждение Маска является частью переговорного процесса между Киевом и бизнесменом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине могла появиться улица Илона Маска. Когда американец стал делать неоднозначные заявления о войне России против Украины, от этой идеи отказались.