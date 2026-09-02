ФСБ готовила теракт против российского оппозиционера: почему он прибыл в Украину

Имени того, кого хотела ликвидировать РФ, не назвали

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Служба безопасности Украины вместе с Главным управлением разведки предотвратили теракт, который ФСБ России готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения. Он прибыл в Украину по случаю Дня независимости нашего государства.

Об этом сообщает СБУ. Детали операции и имени россиянина, которого хотела ликвидировать Федеральная служба безопасности Российской Федерации, не разглашают. Проводятся оперативно-следственные действия.

В сети появились видео из Киева, связывающие с этой операцией. На кадрах разговоры силовиков с кем-то и стрельба. Официальной информации, касаются ли они инцидента, нет.

Внимание, в видео присутствует ненормативная лексика!

Что такое ФСБ РФ

ФСБ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации) – это главная спецслужба и орган исполнительной власти РФ. Она занимается подавлением оппозиции, цензурой и преследованием внутри России. Также ведет разведывательную и контрразведывательную деятельность.

Кроме того, именно ФСБ организует преступления на оккупированных территориях Украины: руководит фильтрационными лагерями, совершает похищения, пытки и репрессии против украинских граждан.

Как сообщал "Телеграф", 5 июня 2026 года произошел взрыв на почтовом терминале в Оболонском районе Киева, он был квалифицирован как террористический акт. Один человек тогда погиб, еще двое получили ранения.