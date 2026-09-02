Наконец-то Джоли увидит памятник свинье. По сети несутся мемы о визите актрисы в Украину

Украинцы делятся кадрами случайных встреч с актрисой

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Голливудская актриса и посол доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли в очередной раз посетила Украину. Ее визит не анонсирован, а программа не разглашалась, однако в сети распространяется информация, что актрису видели в Тернополе, Львове, Кременчуге, Полтаве и Харькове.

Украинцы шутят и делают мемы о неофициальном турне Анджелины Джоли по Украине. "Телеграф" собрал самые яркие из них.

В частности, шутят, что Джоли "путешествует по Украине больше, чем я за всю жизнь". Также сравнивают американку с украинскими певцами, которых давно не видно в Украине.

В частности, с Настей Каменских (NK), которая не появляется в Украине и вернулась к русскому языку. Украинцы пишут:

Анжелина Джоли еще приедет в Украину, а Настя Каменских больше нет

Шансы на то, что Анджелина Джоли заговорит по-украински, намного выше, чем шансы на то, что это сделает NK

Кроме того, упомянули певца Олега Винника, выехавшего из Украины в первые дни полномасштабного вторжения.

С 2022 года Анджелина Джоли была в Украине больше раз, чем Олег Винник

На фоне того, что Джоли видели в Полтаве, где звезда завтракала в ресторане Palazzo Poltava с представителем международного благотворительного фонда Legacy of War Foundation, шутят, что актриса наконец-то увидит "памятник свинье". Он находится на территории Полтавского государственного аграрного университета.

Этот памятник стал легендарным мемом из-за видеосюжета местного телевидения 2010-х годов. Интонация и чрезмерная серьезность во время презентации памятника превратили фразу "А это памятник свинье" в культовую цитату.

Предыдущие визиты Джоли также становились поводом для мемов

С начала полномасштабной войны Анджелина Джоли посещает Украину в третий раз. В апреле 2022 года она побывала во Львове, где встречалась с переселенцами и волонтерами. В ноябре 2025-го звезда посетила пострадавшие от войны общины Херсонской области и Николаев.

Оба визита породили мемы. В 2022 году вирусным стал кадр из львовского кафе, на котором мальчик не замечает знаменитость. Реакция ребенка рассмешила многих, а мемы с Джоли и мальчиком тогда заполонили сеть.

Кроме того, как рассказывал "Телеграф", в 2025 году во время визита Джоли в Украину одного из членов ее команды задержали на блокпосту во время проверки документов. Украинцы отреагировали на инцидент волной остроумных шуток и мемов.