Миллионы на соцреестрах: НАБУ завершило дело против IT-спрута, курировавшего кадровые назначения в высших эшелонах власти

Как государству перепродавали программное обеспечение с многократной наценкой

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Вы думаете, что назначениями заместителей министров в Украине руководит исключительно Кабинет министров? А вот и нет. Материалы уголовного производства, расследование в котором только что завершило НАБУ, свидетельствуют — рулить кадрами такого ранга у нас годами мог обычный владелец ІТ-компании.

Речь идет об учредителе софтверной фирмы "Медирент" Романе Ковале, которого вместе с его сообщниками — экс-замминистра соцполитики Валерием Бушковым, бывшим замом главы Госспецсвязи Виктором Жорой и экс-главой Пенсионного фонда Алексеем Зарудным — НАБУ разоблачило на цифровой схеме саботажа международного проекта цифрового реестра социальных услуг. Их также подозревают в подтасовке тендера и закупке стороннего софта по завышенной цене.

"Телеграф" рассказывает о деталях этой махинации, в которой частный бизнес превратил государственные социальные реестры в личную кормушку.

Цена заказного софта

В конце августа 2026 года НАБУ и САП официально объявили о завершении досудебного расследования по делу организованной группы, члены которой реализовали масштабную коррупционную схему при закупке программного обеспечения для Министерства социальной политики Украины.

"Сначала они остановили уже начатый в министерстве проект по информатизации, чтобы открыть путь для подконтрольной компании. Из-за этого государство понесло убытки на сумму 63 млн грн. Далее они обеспечили проведение тендера с условиями, которые делали невозможным участие других участников, и привлекли еще одну подконтрольную компанию для создания видимости конкуренции. В результате Минсоцполитики заключило договор с "нужным" поставщиком, который поставил программное обеспечение по завышенной цене. Такие действия привели к убыткам государства на сумму 28,4 млн грн", — говорится в сообщении НАБУ.

Таким образом, общий ущерб государства от деятельности этих лиц оценивается в 91,4 млн грн.

"Телеграф" ознакомился с материалами судебных решений в этом уголовном производстве, которые открывают подробности махинации.

Кадры "под заказ"

Итак, согласно постановлению Апелляционной палаты ВАКС, ссылающейся на данные следствия, в марте-апреле 2020 года организатор схемы, известный ІТ-бизнесмен Роман Коваль, к реализации задуманного привлек экс-главу Пенсионного фонда Алексея Зарудного. Последний на тот момент официально работал советником директора в подконтрольной Ковалю компании "НПП "Медирент" (по данным системы YouControl, Коваль тогда был конечным бенефициарным владельцем этой компании).

Следствие установило, что вместе фигуранты разработали план по вытеснению из Министерства соцполитики действующего в то время международного проекта "E-SOCIAL", который с 2018 года создавался за счет Всемирного банка иностранным консорциумом во главе с европейской компанией "Deekshatek" и должен был объединить все социальные базы данных и сервисы по предоставлению социальной помощи. Для этого Зарудный по поручению Коваля, как считают правоохранители, лично курировал процесс дискриминации международного проекта.

Как говорится в судебных материалах, для реализации замысла Роман Коваль, используя свои связи в центральных органах исполнительной власти и при содействии Алексея Зарудного, организовал назначение "своих людей" на ключевые государственные должности. Именно в рамках этого плана Валерий Бушков якобы получил кресло заместителя министра социальной политики по вопросам цифровизации, Виктор Жора стал заместителем главы Госспецсвязи. Жора, между прочим, по данным YouControl, в 2012 году был вместе с Ковалем основателем, а в 2012-2016 годах возглавлял компанию "ИНФОСЕЙФ ИТ", которая впоследствии будет фигурировать в подозрениях относительно манипуляций с тендерами и других махинаций. Еще один фигурант дела возглавил Департамент технологической модернизации социальной сферы Минсоца. Об этом прямым текстом упоминается в материалах судебного решения.

Материалы судебного решения

По версии правоохранителей, действия этой организованной группы были направлены на внедрение вместо "E-SOCIAL" новой системы ЕИССС, которую должны были разрабатывать подконтрольные Ковалю предприятия.

Атака на конкурентов

Чтобы юридически "похоронить" зарубежную программу, приказом Минсоцполитики от 30 июня 2020 года была создана специальная Межведомственная рабочая группа по оценке ее эффективности, председателем которой назначили только что пролоббированного заместителя министра Валерия Бушкова. В то же время, как отмечено в постановлении ВАКС, Роман Коваль поручил Алексею Зарудному оставаться в тени и лично помогать Бушкову готовить тезисы выступлений, повестку дня, протоколы заседаний и финальные выводы. Результатом этого искусственного процесса стал официальный отчет группы о якобы "нецелесообразности" дальнейшей реализации проекта "E-SOCIAL".

После этого участники группы, с участием сотрудников подконтрольных Ковалю компаний, наработали проект Стратегии цифровой трансформации социальной сферы. Кабмин одобрил этот документ в октябре 2020 года.

Удивительным образом в стратегии была прописана необходимость внедрения новой системы ЕИССС с обязательным использованием технологических возможностей Реестра застрахованных лиц ПФУ. При этом авторские имущественные права на эту подсистему, как отмечают правоохранители, официально принадлежали компании НПП "Медирент" Романа Коваля. Финальным аккордом разработанной схемы, как считают следователи, стало утверждение Кабмином Положения о ЕИССС, проект постановления для которого при содействии бизнес-группы лично подготовил и направил Алексей Зарудный.

Трюк с объединенным лотом и "осадок" денег на счетах посредников

Следующий этап махинации, как говорится в материалах уголовного производства, развернулся летом 2021 года. Руководитель Департамента технологической модернизации Минсоца, действуя по прямому указанию бизнесмена Романа Коваля и замминистра Валерия Бушкова, подготовил техническую документацию по закупке программного обеспечения под новую систему ЕИССС. По версии следствия, чтобы заранее гарантировать победу "нужной" фирме, Коваль совместно с экс-заместителем главы Госспецсвязи Виктором Жорой привлекли подконтрольное ООО "Инфосейф Инновационные Технологии".

Чтобы закупка через Prozorro выглядела законной, в торгах приняли участие и другие подконтрольные Ковалю компании с заранее согласованными ценовыми предложениями. Однако главный трюк крылся в самой тендерной документации. Сторона обвинения считает, что организаторы намеренно объединили в один лот серверное оборудование, лицензии на софт и услуги по их установке. Этот шаг искусственно создал дискриминационные условия и полностью отсек от торгов других реальных участников рынка. Победителем прогнозированно определили "Инфосейф ИТ", с которым Минсоцполитики в конце концов и заключило договор на общую сумму 69,2 миллиона гривен. Ну а дальше включился транзитный финансовый конвейер, где каждая привлеченная фирма оставляла жирный кусок государственных денег себе.

После подписания документов о начале внедрения комплекса в эксплуатацию министерство перечислило всю сумму, из которой 52 миллиона гривен должна была составлять якобы непосредственно плата за экземпляры программного обеспечения.

Но, как оказалось, сама "Инфосейф ИТ" софт не поставляла. Сразу после получения бюджетных миллионов она перевела часть средств посреднику — ООО "Современные Айти Технологии", привлеченному Ковалем и Жорой. Эта фирма получила 66,4 млн гривен из выделенных министерством 69,2 млн грн. При этом почти 50 миллионов шли как плата за софт.

В свою очередь дальше "Современные Айти Технологии" перечислили 34,4 млн грн официальному дистрибьютору продукции Oracle в Украине — ООО "ИТ Дистрибьюшн". На софт из этих денег в этот раз ушло всего 19,6 млн. грн.

В результате, как посчитали правоохранители, чистая разница между тем, что за программы заплатило министерство, и тем, что получил реальный поставщик софта, составила более 30 миллионов гривен.

Хронология цифровой махинации в Минсоце. Инфографика "Телеграфа"

"Ловушка разработчика" и истоки миллиардной монополии

Роман Коваль и компания "Медирент" имеют долгую скандальную историю на государственных закупках. Как в свое время выяснили журналисты проекта "Наші гроші", схемы в Минсоце стали логическим продолжением их многолетнего господства в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Именно там частный бизнес впервые опробовал на государстве технико-юридический механизм под названием "ловушка разработчика".

Закрепив еще с 2011 года авторские права на исходный код системы ИКИС ПФУ, фирма подсадила фонд на тотальную зависимость. Сторонние разработчики фактически не имели доступа к коду программы, поэтому ПФУ был вынужден годами без конкурса отдавать миллионные контракты на сопровождение софта исключительно компаниям Коваля. По подсчетам расследователей, сумма таких заказов у одного участника суммарно перевалила за миллиард гривен.

Эта монополия годами держалась на семейных связях. Так, директором ООО "НПП "Медирент" с 2013 по 2023 год работал Юрий Бониславский, чей отец — Анатолий Бониславский — в свое время занимал должность заместителя главы правления Пенсионного фонда. То есть сын руководил фирмой-поставщиком, а отец — ведомством-заказчиком софта.

Мостиком для переноса этой успешной "пенсионной схемы" на рельсы Минсоцполитики выступил Алексей Зарудный. Экс-глава ПФУ (2014-2018 годы), прекрасно знавший архитектуру системы, впоследствии стал советником в "Медиренте". По версии правоохранителей, именно его опыт помог прописать в новой Стратегии цифровизации Минсоца обязательное использование подсистем ПФУ, патент на которые принадлежал фирмам Коваля, предварительно ликвидировав независимый международный софт.

Баррикады от АМКУ и штрафы за тайны

Многолетний статус неприкосновенного монополиста в Пенсионном фонде Украины вероятно сформировал у руководителей софтверной империи "Медирент" ощущение полной безнаказанности задолго до махинаций в Минсоце. Поэтому попытки государства официально проверить деятельность связанных с Ковалем структур столкнулись с жестким сопротивлением. Ярким подтверждением являются события февраля 2019 года, когда инспекторы Антимонопольного комитета Украины пытались провести внеплановую выездную проверку ООО "НПП "Медирент" относительно соблюдения конкурентного законодательства.

Вместо сотрудничества с регулятором руководство компании устроило саботаж. Как указано в решении Временной административной коллегии АМКУ от 26 апреля 2019 года, во время проверки директор фирмы Юрий Бониславский устно отказал комиссии в предоставлении беспрепятственного доступа к помещениям, местам хранения информации и компьютеров. За такое откровенное создание препятствий работникам АМКУ наложил на компанию штраф в размере 500 тысяч гривен. Свой отказ Бониславский тогда аргументировал тем, что расследование якобы касается объектов интеллектуальной собственности и не входит в компетенцию комитета.

Параллельно фирму наказывали и за сокрытие информации по официальным требованиям государственных уполномоченных, из-за чего совокупные претензии регулятора пополнились дополнительным штрафом в 136 тысяч гривен за неподачу документов в установленные сроки. Такое дерзкое поведение бизнес-группы еще в 2019 году четко продемонстрировало: фирме было что скрывать, ведь открытый доступ к внутренним серверам, вероятно, мог бы раньше времени раскрыть координацию подконтрольных фирм на государственных торгах социальной сферы.

Дело-двойник в ВАКС и кибермиллионы

Финал следствия НАБУ в конце августа 2026 года показал: софтверная экспансия группы Романа Коваля не ограничивалась Минсоцем. В то самое время, когда участники группировки вытесняли международный проект из министерства, они запустили аналогичный конвейер в смежном ведомстве. В настоящее время Роман Коваль и экс-замглавы Госспецсвязи Виктор Жора проходят главными обвиняемыми в ВАКС за хищение 62 миллионов гривен.

Схема в киберведомстве на протяжении 2020-2022 годов оказалась фактически зеркальной копией минсоцевской. Как зафиксировано в определении суда, закупки софта для защищенных госреестров намеренно засекретили в обход Prozorro. Закрытые подряды отдали подконтрольным Ковалю структурам, которые покупали программное обеспечение за границей по дешевке, а государству перепродавали с многократной наценкой.

Для вывода миллионов организаторы так же использовали цепочку транзитных компаний-посредников. Материалы следствия говорят, что бизнесмен в тени прямо координировал действия чиновников Госспецсвязи. Наличие этого параллельного дела показывает системный характер работы ІТ-спрута, который годами эксплуатировал одинаковые методы уничтожения конкуренции в стратегических институтах страны.

Перспективы приговоров и безопасность на госзаказах

Ситуация, разворачивавшаяся вокруг цифровых контрактов "НПП "Медирент" и других компаний, связанных с Романом Ковалем, показывает беспрецедентный по своему цинизму случай, который в любой цивилизованной стране кажется невозможным.

В настоящее время участникам схемы угрожают реальные приговоры как по этому, так и по другим параллельным делам. Фигурантам инкриминируют злоупотребление властью и растрату бюджетных средств в особо крупных размерах. В случае доказательства вины в судебном порядке обвиняемым грозит наказание на срок от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кстати, симптоматически, что после того, как правоохранители начали активно копать под организаторов схемы, Роман Коваль перестал быть официальным владельцем компании. Пока конечным бенефициаром и контролером ООО "НПП "Медирент" в государственных реестрах записана некая Ирина Мороз из Прилук.

Карта кулуарных связей и подрядов. Инфографика "Телеграфа"

Несмотря на уголовные производства ВАКС, компания и сейчас продолжает беспрепятственно поставлять софт государственным органам. И если обслуживание в 2026 году Пенсионного фонда, который структура давно подсадила на свою "иглу интеллектуальной собственности", выглядит в общем-то привычно, то другие контракты вызывают удивление.

В частности, ООО "НПП "Медирент" недавно получило 1,785 миллиона гривен от Государственного бюро расследований (ГБР) за внедрение и авторизацию системы безопасности в информационно-коммуникационных системах ведомства. Чувствуете уровень цинизма? Фирма, подозреваемая в тяжких преступлениях против государства, теперь рулит безопасностью главного следственного органа страны.

Такие закупки еще раз наглядно демонстрируют системный кризис в сфере проверки подрядчиков, получающих доступ к критической информационной инфраструктуре во время войны. Факт того, что компания под следствием обеспечивает киберзащиту правоохранителей, создает очевидные риски для национальной безопасности и сохранения тайны следствия.

Редакция "Телеграфа" намерена послать информационные запросы руководству Государственного бюро расследований с просьбой прокомментировать условия сотрудничества и оценить риски безопасности. Мы также планируем продолжить расследование в отношении компаний, связанных с Романом Ковалем, и его связей. Ведь, как предварительно удалось установить редакции, ІТ-спрут, который годами опутывает украинские государственные органы, имеет гораздо больше щупалец. В ближайшее время мы обнародуем новые подробности относительно скрытой ІТ-империи Коваля. Не переключайтесь.