Иней в холодильнике появляется не просто так: одна деталь выдает скрытую поломку

Ошибки в эксплуатации приводят к образованию льда в холодильнике

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Если на стенках холодильника появился слой инея или льда, не стоит просто соскребать его и ждать, пока ситуация повторится. Намерзание может быть признаком того, что холодильник работает не совсем правильно, а со временем это может привести к более серьезным неполадкам.

Как отмечает чешский портал Bydlíme útulně, важно не только убрать наледь, но и разобраться, почему она появляется. В противном случае холодильник может снова быстро обрасти льдом, а технике может понадобиться ремонт.

Иней на стенках холодильника появляется из-за нарушения циркуляции воздуха и повышенной влажности внутри камеры. Чаще всего это происходит, если отслаивается резинка на дверце, забито дренажное отверстие или полки перегружены кастрюлями и продуктами. Кроме того, нарастанию льда способствует слишком низкая температура на термостате или привычка держать дверцу открытой слишком долго.

Если стенки холодильника покрылись льдом, первым делом его нужно разморозить и полностью вымыть. Для этого хорошо подходит раствор спиртового уксуса. Он не только эффективно удалит наледь, но и дезинфицирует поверхности.

Фото сгенерировано ИИ

Смешайте уксус с водой в соотношении 1:1 (например, 250 мл уксуса на 250 мл теплой воды). Для легкого профилактического мытья достаточно 1–2 столовых ложек уксуса на 1 литр воды .

(например, 250 мл уксуса на 250 мл теплой воды). Для легкого профилактического мытья достаточно . Перелейте теплый раствор в пульверизатор или смочите в нем мягкую губку из микрофибры. Нанесите средство на стенки, полки и ящики.

Оставьте раствор на 5–10 минут. Затем обязательно протрите все поверхности салфеткой, смоченной в чистой воде, и вытрите насухо.

Не наносите уксусный раствор на резиновый уплотнитель дверцы. Кислота сушит резину, из-за чего она теряет эластичность и растрескивается. Уплотнитель лучше промыть теплым мыльным раствором.

После мытья заднюю и боковые стенки камеры рекомендуют тонко смазать глицерином, чтобы иней не смог снова закрепиться на стенках. Но важно понимать, что если не устранить саму причину — неплотную дверцу, забитый дренаж или перегруз полок, — стенки холодильника снова обледенеют со временем.

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