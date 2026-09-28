Не то, что вы подумали: откуда взялось необычное название села Гнедин

Есть две версии происхождения названия

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Название села Гнедин (Ред. в укр. вар Гнідин) имеет несколько версий происхождения, и ни одна из них не является окончательно подтвержденной. Одну из них связывают с ремеслом первых поселенцев, а другую с растением, которое росло в этой местности.

По одной из версий название могло появиться от занятия местных жителей. Вероятно, первые поселенцы изготовляли деревянные дуги, а выражение "гне дуги" впоследствии могло превратиться в "Гнедуг", а затем — в "Гнідин", как написали на странице boryspilchany в Instagram.

Есть и другое объяснение. Название могли связать с растением гнидой (Ред. в укр. вар гнидицею), которую также называли шелудивником (Ред. в укр. вар. шолудивником). В древности ее использовали для приготовления отвара, которым лишали домашних животных насекомых-паразитов.

Еще одна версия связывает Гнедин с растением гнидник (Ред. в укр. вар. гнидник), известным сегодня как пастушья сумка. Считается, что когда-то этим растением была богатая местность вокруг села, поэтому его название могло закрепиться и за поселением.

Краткая история села

История Гнедина насчитывает не одно столетие. Первые упоминания о селе встречаются в древних документах Киево-Печерской лавры и датируются примерно 1545 годом. Тогда населенный пункт называли "Гнедин над Днепром".

Село расположено недалеко от реки Днепра, а рядом есть сосновые леса, луга и небольшие озера. Интересно, что в окрестностях археологи находили останки мамонтов, а также следы поселений трипольской, днепро-донецкой и зарубинецкой культур.

Напомним, ранее "Телеграф" показывал, как сейчас выглядит одна из крупнейших усыпальниц Украины, купол которой зарос деревьями.