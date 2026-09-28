Был советником Кучмы и Порошенко: что известно об экс-секретаре СНБО Горбулине, которого едва не убила Россия

Во время атаки он находился в своем кабинете

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В результате удара российского беспилотника по зданию Национальной академии наук Украины пострадал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Горбулин.

Об этом сообщает телеканал "Київ24". Отмечается, что во время атаки он находился в своем кабинете.

Удар пришелся на комнату этажом выше кабинета Горбулина. Из-за выбитых окна мужчина получил незначительные травмы. Известно, что в настоящее время он уже дома.

Также Горбулин подтвердил "Суспільному", что получил незначительную травму. По его словам, его ассистентка, которая находилась рядом со зданием, погибла.

Последствия вражеского удара. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия вражеского удара. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Кто такой Владимир Горбулин

Ссоветский и украинский политик, учёный, государственный деятель. Доктор технических наук, профессор , академик и вице-президент (с 2015) Национальной академии наук Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (1994—1999, и. о. в 2006), советник нескольких Президентов Украины, директор Национального института стратегических исследований (2015—2018). Лауреат Государственной премии СССР в сфере науки и техники (1990), Государственной премии Украины в области науки и техники (2002), Герой Украины (2021). Национальная легенда Украины (2025).

Родился 17 января 1939 года в Запорожье.

С 1977 по 1990 год работал в аппарате ЦК Компартии Украины, с 1980 года — заведующий сектором ракетно-технической и авиационной техники.

В 1992—1994 — генеральный директор Национального космического агентства Украины.

В 1994—1999 — секретарь Совета национальной безопасности при Президенте Украины, советник президента Украины по вопросам национальной безопасности.

Владимир Горбулин

В 1999—2000 — советник президента Украины Леонида Кучмы.

В 2000—2002 — глава Государственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса Украины.

С 24 мая по 10 октября 2006 года — временно исполняющий обязанности секретаря СНБО Украины, после — советник Президента Украины.

С декабря 2009 года — глава и один из основателей Совета по внешней политике и политике безопасности Украины.

С 19 апреля 2014 года — внештатный советник и. о. президента Украины Александра Турчинова.

С 26 июня по 5 августа 2014 года — советник президента Украины Петра Порошенко. Затем указом президента назначен директором Национального института стратегических исследований (по совместительству советник Президента Украины).

С 9 апреля 2015 года — внештатный советник президента Украины.

Член Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" (с 19 июня 2020 года).

7 сентября 2020 года Президиум НАН Украины назначил Горбулина исполняющим обязанности президента Национальной академии наук Украины до избрания президента НАН Украины. 9 октября 2020 года избран первым вице-президентом НАН Украины.

С 2021 года член, а с 2023 — председатель Наблюдательного совета Национальной академии Службы безопасности Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россияне не прекращают террор Киева.