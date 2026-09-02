Не из-за дефицита: украинка рассказала, зачем педагоги скупают крупы (видео)

Педагог рассказала о секретах обучения

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Украинцы запасаются крупами и прочими продуктами на фоне ударов россиян по складам торговых сетей. Однако педагоги скупают рис с совсем иной целью.

Об этом рассказала пользовательница под ником krokusha в социальной сети ТикТок. По ее словам, крупы идеально подходят для сенсорных игр.

Женщина рассказала, что все, что нужно сделать с продуктами – это покрасить их. Она добавила, что в магазине люди часто спрашивают, а зачем педагогу столько круп.

"Цветной рис — один из моих любимых материалов для сенсорных игр: простой в подготовке, яркий и дает множество возможностей для разных задач", — пояснила педагог.

Она рассказала, что дома красит крупу в разные цвета. А для окрашивания использует только пищевые красители.

"А у вас тоже бывает, что в магазине смотрите на обычные продукты и сразу думаете: "О, из этого можно что-нибудь придумать для занятия?" — спросила женщина.

#розвитокдитини #раннійрозвиток #вихованнядітей #дитячийсадок ♬ оригінальний аудіозапис — krokusha @krokusha А потім хтось запитує, навіщо педагогу стільки крупи 😂 Кольоровий рис — один із моїх улюблених матеріалів для сенсорних ігор: простий у підготовці, яскравий і дає безліч можливостей для різних завдань 🌈 Для фарбування використовую лише харчові барвники. А у вас теж буває, що в магазині дивитеся на звичайні продукти й одразу думаєте: "О, з цього можна щось придумати для заняття"? 😄 #вихователь

Что такое сенсорные игры?

Сенсорные игры – это любые активности, привлекаемые органами чувств ребенка: зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Также к этой категории часто относятся игры по развитию равновесия и ощущению положения тела в пространстве.

Сенсорные игры и активности играют большую роль в развитии ребенка с рождения.

Содействуют развитию большой и мелкой моторики;

Стимулируют интерес к исследованию окружающего мира;

Развивают независимость, критическое мышление и творчество;

Активно стимулируют развитие речи.

А в дополнение, это хороший способ отвлечь малышей от экранов ТВ и гаджетов.

Цветной рис. Фото иллюстративное

Игры по сенсорному развитию могут иметь мощный терапевтический эффект:

Как проявление творчества, помогают снять стресс и успокоиться;

Часто используются в работе с детьми со СДВГ, расстройствами аутичного спектра и другими физическими и ментальными сложностями;

Флегматические малыши показаны для развития интереса к окружающему миру;

Беспокойным и гиперактивным детям помогают упорядочить мысли и развивают усидчивость.

Сенсорные игры помогают в развитии ребенка. Фото иллюстративное

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