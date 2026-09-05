Ця картинка розділяє людей на два типи: який образ побачили ви?

Результат залежить від того, який образ ви помітите раніше

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Оптичні ілюзії та те, що саме ти бачиш першим на зображенні може чимало розповісти про людину. Один з таких тестів показує чи ви довіряєте іншим людям, чи ставитесь до них із підозрою при першому знайомстві. Тест став популярним після публікації блогеркою Мією Їлін.

Що ви першим бачите на зображенні?

Що ви бачите на зображенні?/ tiktok.com/@mia_yilin

Відповідь до тесту

Якщо ви побачили руки

Якщо перше, що впало в очі — людські руки чи пальці, це означає, що ви бачите у людях найкраще, довіряєте їм, часто надміру. Ви схильні простити людині провину, якщо вона перепросить, та водночас це не означає надмірної наївності. Пробачати серйозні проступки чи шкоду близьким ви не будете.

Якщо ви побачили мозок

Якщо ж ви сприйняли картинку як мозок, а тільки потім розгледіли деталі — ви схильні до логічної оцінки та спостереження. Домінуючі риси характеру: обережність, спостережливість, стратегічне планування, розважливість та у вас, ймовірно, розвинена інтуїція. Авторка тесту вважає, що людина такого типу може зрозуміти, коли за її спиною плетуть інтриги.

Що це за зображення

Це зображення має конкретного автора — італійського фотографа та художника Анджело Кордескі. Він створив колаж у 2016 році. Оптична ілюзія швидко стала популярна. Такі зображення "обманюють" мозок і аналізуючи інтерпретацію, психологи можуть розпізнавати певні риси характеру. А ще — це цікавий спосіб самопізнання, хоч його результати не є остаточним висновком.

Раніше "Телеграф" пропонував визначити за допомогою схожого тесту на оптичну ілюзію, яка риса характеру домінує: креативність, надійність чи адаптивність.