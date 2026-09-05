Здесь ночевали до 400 человек: что скрывает запущенное здание возле Центрального рынка в Харькове

В здании находился первый городской ночлежный приют

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На углу Пискуновского и Лосевского переулков в Харькове стоит полузаброшенное двухэтажное здание. Ранее здесь размещалось управление грузового трамвайного депо, но изначально оно было построено как первый городской ночлежный приют.

Как рассказывает портал Otkudarodom, во второй половине XIX века в Харькове работало несколько частных ночлежек. Условия там были разными, а за ночлег платили от 2 до 5 копеек. Среди постояльцев были нищие, больные и люди с инвалидностью, а также рабочие, бывшие слуги и другие горожане, которые временно остались без заработка и жилья.

Фото: Facebook/Харків. Вчора сьогодні та завтра

В 1872 году руководство Харькова приняло решение построить городской приют. Но быстро реализовать идею не удалось. Проект здания разработал архитектор Григорий Стрижевский. Его утвердили в 1888 году, а 6 декабря 1890-го новый ночлежный приют освятили.

На первом этаже сначала планировали поселить мужчин, на втором — женщин. В цокольном этаже разместили кухню и столовую. Приют был рассчитан на 100 человек, стоимость ночлега составляла 5 копеек.

Обычно в приюте ночевали около 240 человек, а в сильные морозы количество постояльцев доходило до 400. Людям приходилось размещаться не только в комнатах, но и в коридорах, умывальных, на лестницах и прямо на полу.

Фото: Facebook/Харків. Вчора сьогодні та завтра

Несмотря на переполненность, городской приют считался более благоприятным местом по сравнению со многими частными ночлежками. Постояльцы могли получить место для сна, а зимой за счет пожертвований им бесплатно подавали горячий чай утром и вечером.

В 1891 году внутреннюю организацию здания изменили. На первом этаже, кроме кассы и комнаты смотрителя, появились отдельные помещения для мужчин и женщин из более обеспеченных слоев общества. На втором этаже размещали рабочих, нищих, потерявшую работу прислугу.

Проблемой для здания оставалось расположение в низине. В 1893 году из-за разлива рек затопило подвальный этаж, пострадали кухня, столовая и печи центрального отопления. Вскоре городская дума решила строить второй ночлежный приют на Конной площади. От идеи расширить старое здание отказались, в частности, из-за регулярных наводнений.

Позже назначение здания в Лосевском переулке изменилось. В советское время в нем находился административный корпус грузового трамвайного депо.