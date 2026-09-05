Тут ночували до 400 людей: що приховує занедбана будівля біля Центрального ринку в Харкові

У будівлі знаходився перший міський нічліжний притулок

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На розі Піскунівського та Лосівського провулків у Харкові стоїть напівзанедбана двоповерхова будівля. Раніше тут розміщувалося управління вантажного трамвайного депо, але спочатку вона була збудована як перший міський нічліжний притулок.

Як розповідає портал Otkudarodom, у другій половині XIX століття в Харкові працювало кілька приватних нічліжок. Умови там були різними, а за нічліг платили від 2 до 5 копійок. Серед пожильців були жебраки, хворі та люди з інвалідністю, а також робітники, колишні слуги та інші містяни, які тимчасово залишилися без заробітку та житла.

Фото: Facebook/Харків. Вчора сьогодні та завтра

У 1872 році керівництво Харкова ухвалило рішення збудувати міський притулок. Але швидко реалізувати ідею не вдалося. Проєкт будівлі розробив архітектор Григорій Стрижевський. Його затвердили в 1888 році, а 6 грудня 1890-го новий нічліжний притулок освятили.

На першому поверсі спочатку планували поселити чоловіків, на другому — жінок. У цокольному поверсі розмістили кухню та їдальню. Притулок був розрахований на 100 осіб, вартість нічлігу становила 5 копійок.

Зазвичай у притулку ночували близько 240 осіб, а під час сильних морозів кількість пожильців доходила до 400. Людям доводилося розміщуватися не лише в кімнатах, а й у коридорах, умивальних, на сходах і просто на підлозі.

Фото: Facebook/Харків. Вчора сьогодні та завтра

Попри переповненість, міський притулок вважався сприятливішим місцем порівняно з багатьма приватними нічліжками. Пожильці могли отримати місце для сну, а взимку коштом пожертв їм безкоштовно подавали гарячий чай уранці та ввечері.

У 1891 році внутрішню організацію будівлі змінили. На першому поверсі, крім каси та кімнати наглядача, з'явилися окремі приміщення для чоловіків і жінок із більш забезпечених верств суспільства. На другому поверсі розміщували робітників, жебраків, прислугу, яка втратила роботу.

Проблемою для будівлі залишалося розташування в низині. У 1893 році через розлив річок затопило підвальний поверх, постраждали кухня, їдальня та печі центрального опалення. Невдовзі міська дума вирішила будувати другий нічліжний притулок на Кінній площі. Від ідеї розширити стару будівлю відмовилися, зокрема, через регулярні повіні.

Згодом призначення будівлі в Лосівському провулку змінилося. За радянських часів у ній розташовувався адміністративний корпус вантажного трамвайного депо.