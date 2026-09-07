Три килограмма сала — и зима не так страшна: рецепт заготовки, которая хранится без света

Сало дает чувство сытости и помогает организму удерживать тепло

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В преддверии зимы многие украинцы делают продуктовые запасы, опасаясь последствий обстрелов объектов энергетики и продовольственных складов. Крупы при правильном хранении могут лежать долго, а вот с мясом в случаях длительных отключений электроэнергии могут возникнуть проблемы. В этой ситуации выходом может стать запас соленого сала.

Сало содержит полезные жиры, хорошо насыщает даже небольшой порцией и не требует разогрева перед подачей. Рецептом соленого сала на зиму поделились на YouTube-канале Карпатські шкварки. Для этого рецепта подойдет любое сало: толстое, тонкое, с прожилками мяса или твердое.

Для приготовления понадобится

Сало 3 кг (приблизительно по 800 г на 1-литровую банку)

Вода (для рассола) 1,5 л

Соль (для рассола) 240 г (из расчета 80 г соли на 0,5 л воды)

Специи на каждую 1-литровую банку:

Чеснок 3 зубчика (каждый разрезать на 3–4 части)

Перец душистый горошком 3 шт.

Перец черный горошком 6 шт.

Лавровый лист 1 большой (или 1,5 маленьких)

Копчености (по желанию) кусочек копченого мяса, ребрышек или колбасы для легкого аромата дыма

Сало в банках на зиму. Скриншот Карпатські шкварки/YouTube

Этапы приготовления

В кастрюлю насыпьте 240 г соли и залейте 1,5 л воды. Поставьте на огонь, дождитесь кипения и проварите 3 минуты. Сало тщательно промойте и обсушите. Нарежьте порционными кусочками, которые свободно пройдут в горлышко банки. Если шкурка темная или твердая — срежьте ее, светлую и мягкую можно оставить. В чистые, хорошо вымытые литровые банки выложите чеснок, душистый и черный перец, лавровый лист. Затем плотно уложите кусочки сала, оставляя сверху немного места. В банке должно остаться около 300 мл свободного пространства для рассола. Разлейте горячий рассол по банкам до самого верха. С помощью деревянной палочки помогите жидкости пройти между кусочками вниз, чтобы заполнить все пустоты. Рассол должен полностью покрывать сало. На дно высокой кастрюли постелите ткань. Установите банки так, чтобы они не касались друг друга. Накройте их крышками (резинки предварительно опустите в горячую воду, чтобы они размягчились). Налейте в кастрюлю теплой воды по плечики банок, чтобы избежать перепада температур. Поставьте кастрюлю на огонь. После закипания воды стерилизируйте банки на среднем огне в течение 2 часов при умеренном кипении (при необходимости доливайте горячую воду в кастрюлю). Закатайте банки крышками. Переверните их вверх дном на несколько минут для стерилизации крышек и накройте полотенцем. Через 10 минут верните банки в нормальное положение — жир поднимется наверх и застынет, защищая верхние кусочки от высыхания. Оставьте до полного остывания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить перловку с мясом на зиму.