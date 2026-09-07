Три килограмма сала — и зима не так страшна: рецепт заготовки, которая хранится без света
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Сало дает чувство сытости и помогает организму удерживать тепло
В преддверии зимы многие украинцы делают продуктовые запасы, опасаясь последствий обстрелов объектов энергетики и продовольственных складов. Крупы при правильном хранении могут лежать долго, а вот с мясом в случаях длительных отключений электроэнергии могут возникнуть проблемы. В этой ситуации выходом может стать запас соленого сала.
Сало содержит полезные жиры, хорошо насыщает даже небольшой порцией и не требует разогрева перед подачей. Рецептом соленого сала на зиму поделились на YouTube-канале Карпатські шкварки. Для этого рецепта подойдет любое сало: толстое, тонкое, с прожилками мяса или твердое.
Для приготовления понадобится
- Сало 3 кг (приблизительно по 800 г на 1-литровую банку)
- Вода (для рассола) 1,5 л
- Соль (для рассола) 240 г (из расчета 80 г соли на 0,5 л воды)
Специи на каждую 1-литровую банку:
- Чеснок 3 зубчика (каждый разрезать на 3–4 части)
- Перец душистый горошком 3 шт.
- Перец черный горошком 6 шт.
- Лавровый лист 1 большой (или 1,5 маленьких)
- Копчености (по желанию) кусочек копченого мяса, ребрышек или колбасы для легкого аромата дыма
Этапы приготовления
- В кастрюлю насыпьте 240 г соли и залейте 1,5 л воды. Поставьте на огонь, дождитесь кипения и проварите 3 минуты.
- Сало тщательно промойте и обсушите. Нарежьте порционными кусочками, которые свободно пройдут в горлышко банки. Если шкурка темная или твердая — срежьте ее, светлую и мягкую можно оставить.
- В чистые, хорошо вымытые литровые банки выложите чеснок, душистый и черный перец, лавровый лист. Затем плотно уложите кусочки сала, оставляя сверху немного места. В банке должно остаться около 300 мл свободного пространства для рассола.
- Разлейте горячий рассол по банкам до самого верха. С помощью деревянной палочки помогите жидкости пройти между кусочками вниз, чтобы заполнить все пустоты. Рассол должен полностью покрывать сало.
- На дно высокой кастрюли постелите ткань. Установите банки так, чтобы они не касались друг друга. Накройте их крышками (резинки предварительно опустите в горячую воду, чтобы они размягчились). Налейте в кастрюлю теплой воды по плечики банок, чтобы избежать перепада температур.
- Поставьте кастрюлю на огонь. После закипания воды стерилизируйте банки на среднем огне в течение 2 часов при умеренном кипении (при необходимости доливайте горячую воду в кастрюлю).
- Закатайте банки крышками. Переверните их вверх дном на несколько минут для стерилизации крышек и накройте полотенцем. Через 10 минут верните банки в нормальное положение — жир поднимется наверх и застынет, защищая верхние кусочки от высыхания. Оставьте до полного остывания.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить перловку с мясом на зиму.