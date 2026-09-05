"Срочно берите крупы. Ваша моль". Украинцы наклепали мемов о панических закупках продуктов (фото)

Украинцы с юмором относятся даже к собственным страхам

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По сети ходят шутки о панических запасах некоторых украинцев. Из-за российских ударов в некоторых супермаркетах возникла временная нехватка продуктов, усилившая ажиотаж, но большинство относится к этому с юмором.

"Телеграф" собрал в сети самые смешные мемы о попытках украинцев запастись продуктами. Наш народ всегда умел смеяться над собой даже в непростые времена, которые мы проходим сейчас из-за войны, что ведет против нас Россия.

На фоне временного дефицита после вражеских ударов по складам и готовясь к непростой зиме, некоторые создают запасы. Покупают сахар, растительное масло, муку, крупы в больших количествах.

Однако еще неизвестно, понадобятся ли эти запасы, но кому это точно на радость — так это вредителям. В крупах и муке быстро заводятся жучки или моль.

Именно на этом построено большинство мемов. Иронизируют, что у моли наступило звездное время с разнообразным питанием.

Следует отметить, что уполномоченные органы действительно советуют иметь дома запас продуктов на 7–12 дней. Однако среднестатистическая семья точно не съест даже через две недели по три килограмма гречки, риса и пшена. Специалисты призывают избегать панических закупок пищи и проверять сроки годности своих запасов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие продукты не стоит покупать впрок. Хотя большинство уверены, что они будут стоять "вечно", эти продукты быстро портятся.