Прощай, плитка по всей кухне: дизайнеры назвали новую интересную фишку

С помощью необычного приема помещение можно сделать визуально более органичным

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На протяжении долгих лет многие выбирали однотонное напольное покрытие на кухне. Если это плитка, то она должна быть однородной и создавать ощущение целостности. Однако в 2026 году дизайнеры предлагают более новое и свежее решение.

На большой кухне один матеиал смотрится слишком однообразно, а продуманный переход между покрытием добавляет контраст. Об этом пишет Livingetc.

Дизайнеры говорят, что более гармоничным будет сочетание двух разных покрытий в одной кухне. Выглядеть это будет следующим образом:

В обеденной зоне кухни — дерево или паркет, чтобы сделать пространство более теплым и уютным

— дерево или паркет, чтобы сделать пространство более теплым и уютным На рабочей зоне в кухонным гарнитуром — плитка или камень, поскольку что там вода, пятна и большая нагрузка.

Сочетание двух материалов на полу. Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

Таким образом, напольное покрытие на кухне может не только сделать интерьер уникальным, но еще и повысить практичность. Немаловажно правильно подобрать материалы, чтобы они сочеталсь между собой по цветовой гамме и смотрелись органично.

Главный тренд заключается не в конкретном виде покрытия на кухне, а в отказе от правила, что во всем помещении должен быть однородный пол. В современных интерьерах довольно часто сочетают именно такую комбинацию — плитку или камень и дерево.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что самым стильным, бюджетным и экологичным решением для ремонта в 2026 году стала покраска пола.