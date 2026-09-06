Прощай, ламинат: в трендах новое решение для ремонта пола
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Покраска полов — это не разовый всплеск, а долгосрочный тренд, совмещающий разумное потребление и творческую свободу
Забудьте о смене ламината или закупке дорогого винила. Самым стильным, бюджетным и экологичным решением для ремонта в 2026 году стала покраска пола.
Это быстрый способ подарить вторую жизнь старому дереву, бетону или ламинату. Об этом сообщает elle.hu.
В чем фишка?
Покраска обходится в разы дешевле полного демонтажа, экономит время и снижает количество строительного мусора. Нейтральные тона добавляют пространству визуальной элегантности, а клетка и полосы приносят в дом уют и динамику.
Выбираем правильный материал
Обычная краска для стен здесь не подойдет — нужна максимальная стойкость к царапинам и влаге.
- Матовая краска: создает благородный, бархатистый эффект.
- Полуматовая краска: дает едва заметный глянец и лучше защищает от воды.
Шесть шагов к идеальному полу:
- Выберите небольшое помещение для старта (коридор или кабинет).
- Очистите поверхность от пыли, жира и воска.
- Проведите легкую шлифовку.
- Нанесите грунтовку.
- Покройте краской в 2–3 слоя с полной просушкой каждого.
- Зафиксируйте результат водорастворимым лаком.
Палитра и узоры: на что обратить внимание
- База: кремовый, светло-бежевый и пепельно-серый.
- Объем и свет: белый и нежная пастель визуально расширяют комнату.
- Природные акценты: терракота, оливковый и песочный оттенки.
- Геометрия и декор: шахматная клетка, полосы или "нарисованные" ковры для зонирования.
Ранее "Телеграф" сообщал, что на замену ламинату пришло новое покрытие. Речь идет об SPC-покрытиях.