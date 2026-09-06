Укр

Прощай, ламинат: в трендах новое решение для ремонта пола

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Ремонт пола Новость обновлена 06 сентября 2026, 14:26
Ремонт пола. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Покраска полов — это не разовый всплеск, а долгосрочный тренд, совмещающий разумное потребление и творческую свободу

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Забудьте о смене ламината или закупке дорогого винила. Самым стильным, бюджетным и экологичным решением для ремонта в 2026 году стала покраска пола.

Это быстрый способ подарить вторую жизнь старому дереву, бетону или ламинату. Об этом сообщает elle.hu.

В чем фишка?

Покраска обходится в разы дешевле полного демонтажа, экономит время и снижает количество строительного мусора. Нейтральные тона добавляют пространству визуальной элегантности, а клетка и полосы приносят в дом уют и динамику.

Выбираем правильный материал

Обычная краска для стен здесь не подойдет — нужна максимальная стойкость к царапинам и влаге.

  • Матовая краска: создает благородный, бархатистый эффект.
  • Полуматовая краска: дает едва заметный глянец и лучше защищает от воды.

Шесть шагов к идеальному полу:

  1. Выберите небольшое помещение для старта (коридор или кабинет).
  2. Очистите поверхность от пыли, жира и воска.
  3. Проведите легкую шлифовку.
  4. Нанесите грунтовку.
  5. Покройте краской в 2–3 слоя с полной просушкой каждого.
  6. Зафиксируйте результат водорастворимым лаком.

Палитра и узоры: на что обратить внимание

  • База: кремовый, светло-бежевый и пепельно-серый.
Покрашенный ламинатный пол
Покрашенный ламинатный пол/Фото: ИИ
  • Объем и свет: белый и нежная пастель визуально расширяют комнату.
Покрашенный бетонный пол
Покрашенный бетонный пол/Фото: ИИ
  • Природные акценты: терракота, оливковый и песочный оттенки.
Покрашенный деревянный пол
Покрашенный деревянный пол/Фото: ИИ
  • Геометрия и декор: шахматная клетка, полосы или "нарисованные" ковры для зонирования.
Покрашенный ламинатный пол
Покрашенный ламинатный пол/Фото: ИИ

Ранее "Телеграф" сообщал, что на замену ламинату пришло новое покрытие. Речь идет об SPC-покрытиях.

Теги:
#Ремонт #Дом #Пол #Ламинат