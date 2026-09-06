Прощай, ламинат: в трендах новое решение для ремонта пола

Покраска полов — это не разовый всплеск, а долгосрочный тренд, совмещающий разумное потребление и творческую свободу

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Забудьте о смене ламината или закупке дорогого винила. Самым стильным, бюджетным и экологичным решением для ремонта в 2026 году стала покраска пола.

Это быстрый способ подарить вторую жизнь старому дереву, бетону или ламинату. Об этом сообщает elle.hu.

В чем фишка?

Покраска обходится в разы дешевле полного демонтажа, экономит время и снижает количество строительного мусора. Нейтральные тона добавляют пространству визуальной элегантности, а клетка и полосы приносят в дом уют и динамику.

Выбираем правильный материал

Обычная краска для стен здесь не подойдет — нужна максимальная стойкость к царапинам и влаге.

Матовая краска: создает благородный, бархатистый эффект.

создает благородный, бархатистый эффект. Полуматовая краска: дает едва заметный глянец и лучше защищает от воды.

Шесть шагов к идеальному полу:

Выберите небольшое помещение для старта (коридор или кабинет). Очистите поверхность от пыли, жира и воска. Проведите легкую шлифовку. Нанесите грунтовку. Покройте краской в 2–3 слоя с полной просушкой каждого. Зафиксируйте результат водорастворимым лаком.

Палитра и узоры: на что обратить внимание

База: кремовый, светло-бежевый и пепельно-серый.

Покрашенный ламинатный пол/Фото: ИИ

Объем и свет: белый и нежная пастель визуально расширяют комнату.

Покрашенный бетонный пол/Фото: ИИ

Природные акценты: терракота, оливковый и песочный оттенки.

Покрашенный деревянный пол/Фото: ИИ

Геометрия и декор: шахматная клетка, полосы или "нарисованные" ковры для зонирования.

Покрашенный ламинатный пол/Фото: ИИ

Ранее "Телеграф" сообщал, что на замену ламинату пришло новое покрытие. Речь идет об SPC-покрытиях.