Прощавай плитка по всій кухні: дизайнери назвали нову цікаву фішку

За допомогою незвичайного прийому приміщення можна зробити візуально органічнішим

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Протягом довгих років багато хто вибирав однотонне покриття для підлоги на кухні. Якщо це плитка, то вона має бути однорідною і створювати відчуття цілісності. Однак у 2026 році дизайнери пропонують нове та свіже рішення.

На великій кухні один матеріал виглядає дуже одноманітно, а продуманий перехід між покриттям додає контраст. Про це пише Livingetc.

Дизайнери кажуть, що гармонійнішим буде поєднання двох різних покриттів в одній кухні. Виглядати це буде так:

В обідній зоні кухні — дерево або паркет, щоб зробити простір теплішим та затишнішим.

— дерево або паркет, щоб зробити простір теплішим та затишнішим. На робочій зоні в кухонному гарнітурі — плитка або камінь, оскільки там вода, плями і велике навантаження.

Поєднання двох матеріалів на підлозі. Фото: згенеровано ШІ/"Телеграф"

Таким чином, покриття для підлоги на кухні може не тільки зробити інтер’єр унікальним, але ще й підвищити практичність. Важливо правильно підібрати матеріали, щоб вони поєднувалися між собою за кольором і виглядали органічно.

Головний тренд полягає не в конкретному вигляді покриття на кухні, а у відмові від правила, що у всьому приміщенні має бути однорідна підлога. У сучасних інтер’єрах часто поєднують саме таку комбінацію — плитку або камінь і дерево.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що найстильнішим, бюджетним та екологічним рішенням для ремонту у 2026 році стало фарбування підлоги.