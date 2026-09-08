Кухня має дешевий вигляд через ці деталі: як усе виправити без капітального ремонту

В основі преміального дизайну інтер’єру лежать відсутність візуального шуму, продумана кольорова гама та увага до фактурних деталей

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Стара сантехніка, громіздка сушарка для посуду на найпомітнішому місці, холодне світло та хаотично розставлені дрібниці найчастіше роблять кухню візуально дешевою та незавершеною. Для створення стильного "дизайнерського" інтер'єру абсолютно не обов'язково витрачати величезні гроші на повноцінний ремонт.

Розповідаємо, як перетворити кухню з мінімальними витратами.

У дорогих інтер'єрах не трапляється поєднання яскравих відтінків. Як зазначає профільне видання Wprost.pl, темно-синій, лісовий зелений, теракотовий, кремовий, сіро-бежевий та антрацитовий кольори у поєднанні з теплим деревом виглядають набагато дорожче за пістряву кухню. Причому дерев'яними можуть бути навіть невеликі елементи на кшталт стільниці, полиці чи пари табуретів. Цього часто достатньо, щоб змінити сприйняття всього приміщення.

Щоб зробити інтер'єр кухні стильним, дизайнери радять замінити застарілі фіранки на лаконічні римські штори з натуральних тканин, легкий текстиль, що розсіює світло, або дерев'яні жалюзі в теплих тонах. Також необхідно звільнити підвіконня від зайвих речей, поставивши замість них пару акуратних горщиків зі свіжою зеленню.

Фото згенероване ШІ

Якщо меблі доглянуті, їх не потрібно змінювати. Достатньо перефарбувати фасади свіжим шаром матової або сатинової фарби. Глянцеве покриття вважається не дуже вдалим вибором, оскільки воно підкреслює будь-які нерівності та швидко виходить з моди. Порожній простір між верхніми шафами та стелею можна закрити декоративною карнизною планкою. А настільну сушарку для посуду необхідно обов'язково сховати всередину однієї з шаф, щоб прибрати зайвий візуальний шум.

Змішувач, ручки на меблях, рейлінги та інші металеві елементи мають бути виконані в одному стилі та кольорі. Дизайнери радять обирати фурнітуру з матового золота, матового чорного металу або матової сталі.

Фото згенероване ШІ

І ще один момент — правильне освітлення. Встановіть світлодіодну стрічку під верхніми шафками для підсвічування робочої зони, а над обіднім столом або островом повісьте виразний підвісний світильник із теплим світлом.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим дизайнери радять замінювати плитку на кухні.