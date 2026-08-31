"Никогда ни с кем не конфликтовал": Ермолаев рассказал новые подробности покушения в Монако

Он убежден, что так или иначе, к инциденту причастен ГУР

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Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, на которого было совершено покушение в Монако в конце июня этого года, заявил, что не может назвать ни одного имени возможного заказчика, поскольку никогда ни с кем не имел конфликтов. По его словам, он пытался обходить острые углы и не занимался бизнесом, связанным с криминалом или нездоровой конкуренцией.

О заказчике

Об этом Ермолаев заявил в интервью "Украинской правде". Он надеется, что правоохранители выяснят заказчика теракта.

"Я никогда ни с кем не конфликтовал, всегда обходил острые углы, никогда не занимался каким-то бизнесом, имеющим отношение к криминалу или таким, что может вызвать какую-то там нездоровую конкуренцию. Поэтому я даже представить себе не могу. Я никому не должен, мне никто не должен. Я очень надеюсь, что правоохранители найдут ответ на этот вопрос (кто заказчик теракта, – ред.). Это меня очень волнует, потому что как дальше жить моей семье? У меня пятеро детей, семья, они все теперь не знают, как им жить", — сказал бизнесмен.

Вадим Ермолаев. Фото: УП

Что произошло в тот вечер

Он рассказал, что 29 июня вместе с гражданской женой и ребенком они отправились ужинать в кафе "Зефир" на набережной в Монако. Когда они вернулись, во время того, как Ермолаев прикладывал магнитный ключ к двери дома, произошел мощный взрыв.

По его словам, у него не было охраны до покушения и всегда сам ездил за рулем. После инцидента он решил снять частную охрану.

Хотели убить или запугать?

По мнению Ермолаева, его хотели именно убить, а не просто запугать. По его словам, то, что семья жива – случайность. Взрыв был настолько сильным, что тяжелую дверь дома вырвало и разорвало в щепки.

О травмах семьи

Ермолаев рассказал, что его гражданская жена Анна месяц была в коме. Сыну делали операцию по пересадке кожи.

"Моя жена, гражданская жена Анна, была ужасно травмирована, очень сильно. Вот только сейчас она хоть понемногу начала говорить. Она месяц была в коме. Она сейчас только начинает двигать руками. Это был мощный взрыв. Ребенка отбросило – может, из-за того, что он легкий. Когда это все случилось, я повернул голову, вижу, что сын там машет окровавленными руками, у него окровавленные руки, ноги, всё. У него сломалась какая-то часть кости на ноге, он был в гипсе, у него были тоже ожоги, ему тоже пересаживали кожу, потому что без пересадки кожи это всё не могло зажить", — говорит бизнесмен.

Об исполнителях

По словам Ермолаева, исполнители следили за ними от самого дома до набережной и обратно. Они ясно понимали, что пострадают все трое.

По мнению бизнесмена, обнародование имени подозреваемой в покушении Анастасии Березовской и оглашение ее в розыск является ошибкой правоохранителей. Ее должны были тихо задержать, чтобы получить ее показания о заказчике.

Однако теперь Березовскую ликвидировали. Он предполагает, что следивших за ним других возможных сообщников Березовской также могли ликвидировать в Украине.

Анастасия Березовская

Напомним, по версии следствия, Березовскую убили сотрудник Главного управления разведки Минобороны Владислав Реут и его подельник, бывший сотрудник СБУ Виталий Жикович. Это произошло 3 июля в Киевской области. По данным собеседников, близких к расследованию, следствие считает, что именно они могли быть организаторами теракта в Монако.

О взрывчатке и участии спецслужб

Ермолаев рассказал, что для покушения на него использовали очень редкую жидкую взрывчатку. Она оставляет сильные химические ожоги на теле. По его словам, вещество нельзя приобрести легально, его нет в распоряжении войск, но есть у Главного управления разведки. Взрывное устройство было изготовлено подполковником ГУР Владиславом Реутом в Украине и доставлено в Европу, говорит бизнесмен.

По мнению Ермолаева, поскольку один из задержанных подозреваемых (Владислав Реут) является действующим подполковником ГУР, организация так или иначе причастна к покушению. Бизнесмен подтвердил, что с ним связывались представители ГУР. Они пытались убедить его в непричастности ведомства к покушению и обещали разобраться в ситуации.

По мнению Ермолаева, сотрудники ГУР выполняли частный коммерческий заказ за деньги. Лично с ним они не были знакомы и не имели иного повода. В то же время, он исключает, что к покушению могло быть причастно руководство ГУР или Офис президента.

О торможении расследования и угрозах подозреваемым

Бизнесмен говорит, что в последнее время Нацполиция начала тормозить расследование. По его мнению, причина — давление заинтересованных лиц, пытающихся выгородить Реута и Жиковича. По информации Ермолаева, Реут и Жикович, находясь в СИЗО, получают угрозы и требования молчать ради безопасности собственных семей.

Связано ли покушение с колл центрами и бизнесом сына

По словам Ермолаева, эта версия является "ерундой". Он подтвердил, что его сын был задержан по запросу Эстонии по подозрению в причастности к колцентрам. Семья добилась заключения соглашения с правоохранителями без признания вины и в рамках этого соглашения уплатила штраф.

Ермолаев отрицает, что покушение могло быть местью за показания сына в рамках сделки. Он убежден, что сын не имел никакой интересной для следствия информации и никаких показаний не давал.

О санкциях СНБО и крымском бизнесе

Ермолаев говорит, что СНБО ввел против него санкции по подозрению в уплате налогов предприятием "Алеф-Виналь-Крым" в оккупированном Крыму. Он утверждает, что потерял контроль над крымскими предприятиями еще в 2015 году из-за давления российского криминального бизнесмена Евгения Двоскина и ФСБ РФ, избивших и запугавших директора предприятия.

Он заявил, что имеет официальные документы от СБУ, Генерального прокурора и суда о своей непричастности к уголовному делу об уплате налогов в Крыму. Однако, говорит бизнесмен, его официальные обращения о снятии санкций СНБО не рассматривают. Верховный Суд отказывается рассматривать дело по существу.

Может ли Россия быть причастна к покушению

Ермолаев не видит российского следа по этому делу. По его словам, у него нет никаких связей или контактов с российскими структурами или бизнесменами и не представляет для них интереса.

Бизнесмен надеется, что подозреваемые пойдут на сделку со следствием, поскольку им грозит пожизненный срок. Он ожидает, что это позволит узнать имя заказчика.

Что известно о покушении на Ермолаева

Вадим Ермолаев является одним из известнейших предпринимателей Днепра. Он основал корпорацию "Алеф" и был девелопером ряда знаковых объектов города, среди которых "Мост-Сити", Cascade Plaza, "Призма", "Босфор" и другие. В разные годы входил в список самых богатых украинцев по версии Forbes.

Покушение произошло 29 июня 2026 года примерно в 21:00 в Монако. Пострадали три человека — сам Ермолаев, его 13-летний сын и гражданская жена. Ее травмы были самыми тяжелыми.

Главной подозреваемой в покушении на Вадима Ермолаева стала украинка Анастасия Березовская. Женщина была объявлена в международный розыск, вскоре ее тело обнаружили под Киевом

Березовская получила убежище в Германии в 2022 году. Взрыв был совершен дистанционно, перед этим женщина несколько дней следила за домом Ермолаева.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому может быть выгодно покушение на Ермолаева в Монако.