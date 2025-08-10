Была самой богатой женщиной в Верховной Раде: куда исчезла бывшая коммунистка Калетник

Калетник отметилась пророссийской позицией

Оксана Калетник — бывший народный депутат, которая в свое время была самой богатой женщиной в Верховной Раде. Также она входила в постоянную делегацию ВР при Парламентской ассамблее ОБСЕ. Калетник запомнилась тем, что была против осуждения России за войну на Донбассе. Впоследствии она исчезла из медиапространства, как и Инна Богословская.

Что известно об Оксане Калетник

Что известно об Оксане Калетник

Будущий политик родилась в 1972 году в Хмельнике Винницкой области. Училась в Национальном государственном университете имени Шевченко, овладевая психологией и социологией. В 1997 году Оксана получила в этом вузе образование юриста.

В течение 1991-1992 годов Калетник руководила рекламным отделом компании "Роксолана", которая занималась созданием дизайнерских букетов цветов. Вскоре основала собственное рекламное агентство Dali и еженедельник "Теленеделя". Также Оксана зарегистрировала студию Master Video, которая снимала программы для телеканала "Интер".

Калетник начинала бизнес в 90-х, фото из сети

В 1995 году Оксана основала юридическую компанию "Алком Киев". В 1996-2003 годах она работала вице-президентом строительной корпорации своего тогдашнего мужа Дмитрия Елманова BM Group. В течение 10 лет возглавляла датский инвестиционный холдинг Dannmar Scandinavia Aps в Украине.

В 2003 году Калетник основала группу компаний FIM Consulting, активами которой стали объекты недвижимости в Киевской области. Одним из них оказалась сеть столичных торговых центров "Квадрат". Кроме этого, компания владеет рестораном "О’Панас" в парке Шевченко и ресторанно-гостиничным комплексом "Триполье".

Калетник стала одной из владелиц заведений, фото из сети

В 2010-2012 годах Калетник входила в Национальный совет по телевидению и радиовещанию. В 2012 году она стала народным депутатом Украины VII созыва Коммунистической партии. Поддерживала скандальные "диктаторские законы", которые ограничивали права украинцев. В 2013 году журнал "Фокус" оценил состояние чиновницы в 35 миллионов долларов. Тогда она вошла в рейтинг "200 самых богатых людей Украины". В свое время она была самой богатой женщиной в украинском парламенте.

В мае 2014 года Калетник вышла из фракции КПУ. На 23-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ Калетник была единственной из украинской делегации, голосовавшей против резолюции по осуждению оккупации Россией украинских территорий.

Калетник была против осуждения России за войну против Украины, фото из сети

В 2014 году во время встречи с избирателями в Винницкой области говорила о легитимности псевдореспублик "ЛДНР" и их праве отделиться от Украины. Люди возмутились таким заявлениям, поэтому политик сбежала со встречи. Тогда против нее было возбуждено уголовное дело за сепаратизм.

В 2017 году Калетник вышла замуж второй раз. Ее избранником стал шотландец Кевин Джеймс Макки, у которого была дочь Айлса от предыдущих отношений. У Оксаны также была дочь Оксана от предпринимателя Дмитрия Елманова.

Три революции не заставили меня уехать из родного дома… Но, как говорится "никогда не говори никогда". Оксана Калетник

Свадьба Калетник, фото с ее страницы в Facebook

Где сейчас и чем занимается Оксана Калетник

20 февраля 2022 года экс-нардеп написала на странице в фейсбуке, что "все стороны должны прекратить нагнетать и вызывать у людей страх и неопределенность". Также она отметила, что "творческая энергия — это путь развития", а "страх и неопределенность — путь смерти". Калетник написала это за 4 дня до начала полномасштабной войны России против Украины, когда оккупанты уже стояли у границ нашего государства.

Калетник перед войной писала "не нагнетать", скриншот с ее страницы в фейсбуке

Политик не осудила Россию за вторжение в Украину. В марте 2022 года Калетник написала, что ее страницу сломали. Впоследствии экс-нардеп распространила фото и видео из Норвегии и из Лондона, где она наблюдала за похоронами королевы Елизаветы.

В 2022 году Калетник была в Норвегии

Калетник была на похоронах королевы Елизаветы

В сентябре 2022 года Калетник написала пост в стиле "мир во всем мире". Экс-нардеп отметила, что разрушена и "моя страна и моя семья". Она написала, что не хочет больше думать о войне, потому что "пришла на Землю женщиной" и ее долг перед самой собой — это "научиться любить и быть любимой". Калетник так и не осудила Россию за преступления, совершенные против Украины.

Калетник написала, что не хочет думать о войне

После этого экс-чиновница продолжила делиться своими размышлениями о жизни, цитировать философов и писать разные истории. Последнее сообщение на ее странице посвящено Киево-Печерской лавре. Она написала, что гордится "своей мамой", имея в виду святыню.

Калетник вспомнила о Киево-Печерской лавре, скриншоте с ее страницы в фейсбуке

В августе 2025 года прокуратура Киева подала иск против ресторана "О’Панас" в парке имени Тараса Шевченко. Там требуют снести заведение, поскольку оно расположено на землях природно-заповедного фонда Украины. К тому же место охраняется как "национальное достояние". Также правоохранители считают, что строительство ресторана было незаконным. Одним из владельцев заведения является Калетник.

