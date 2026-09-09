Соль в углу комнаты: почему этот старинный трюк снова стал популярен

Этот копеечный прием пригодится в прохладный сезон

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Обычная соль, которую все привыкли использовать на кухне для приготовления еды, может пригодиться в борьбе с сыростью в доме. Для этого существует простой лайфхак, о котором многие могли даже не слышать.

Соль — это пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы хлорида натрия, который способен поглощать влагу из воздуха. Об этом пишет The Economic Times.

С увеличением влажности в комнате кристаллы соли начинают притягивать к себе влагу, снижая давление пара вокруг кристаллов, пока вода, которую они поглощают, не станет образовывать жидкость. Если соль начинает слипаться, значит она работает.

Как убрать влажность в доме

Для этого необходимо насыпать соль в небольшую миску и оставить ее в наиболее сыром месте.

После того, как кристалы станут влажными или начнут растворяться, содержимое необходимо заменить.

К слову, каменная и морская соль имеют большие кристаллы с большей площадью поверхности для поглощения влаги из воздуха.

Миска с солью не решит проблему утечки воды или затопления подвала. Но для небольших закрытых помещений, ванной комнаты, шкафа, прихожей это действительно может помочь.

Как с помощью соли избавиться от влажности. Фото: "Телеграф" / ИИ

Соль убирает запах

Соль также может помочь в устранении запаха сырости и затхлости, который зачастую появляется в помещениях с повышенной влажностью, а также шкафах, кладовках, и других плохо проветриваемых местах в доме. Потому, как только уровень влаги снижается, запах становится менее заметным.

Но в то же время важно понимать, что соль не работает как ароматизатор или универсальный поглотитель запахов. Если же неприятный запах в помещении появился, например, из-за плесени, сигаретного дыма, испорченных продуктов и так далее, то сперва нужно избавиться от самого источника.

Соль помогает убрать влажность дома. Фото: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой бабушкин способ отмоет душевую кабину до блеска.