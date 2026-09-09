Не только масло и молоко: что добавить в картофельное пюре, чтобы сделать его вкуснее

Блюдо не будет пресным

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Картофельное пюре кажется одним из самых простых гарниров, но даже его можно приготовить так, чтобы привычное блюдо заиграло совершенно по-новому. Вместо того чтобы ограничиваться сливочным маслом и молоком, польский повар Томаш Стшельчик добавляет к картофелю обжаренный лук-порей и французскую горчицу.

На этот необычный способ приготовления обратило внимание кулинарное издание Pyszności.

Зачем добавлять в пюре лук и горчицу

Главная особенность этого рецепта в добавлении обжаренного на сливочном масле лука-порея. Во время приготовления овощ становится мягким, приобретает легкую сладость и более насыщенный аромат. Он делает гарнир интереснее, но не перебивает основной вкус.

Французская горчица добавляет легкую кислинку и остроту, благодаря чему пюре не кажется слишком пресным. Зернышки горчицы при этом слегка меняют привычную однородную текстуру блюда.

Как сделать пюре особенно нежным

Есть еще один прием, который стоит взять на заметку. Молоко для пюре лучше предварительно подогреть, а сливочное масло растопить непосредственно в нем. В холодном виде молоко способно быстро охладить картофель, а теплые ингредиенты легче смешиваются с горячими клубнями.

После этого картофель получается более нежным и кремовым.

Как приготовить картофельное пюре с луком-пореем и горчицей

Для приготовления понадобится:

1 кг картофеля;

50 г сливочного масла;

1 лук-порей;

150 мл молока;

1 ст. л. французской горчицы;

½ ч. л. мускатного ореха;

соль и перец по вкусу.

Картофель очистите, промойте и отварите в подсоленной воде до мягкости. Если клубни крупные, лучше разрезать их на примерно одинаковые части — так они приготовятся одновременно. После варки слейте воду и ненадолго оставьте картофель в горячей кастрюле, чтобы лишняя влага испарилась. Лук-порей нарежьте полукольцами. Растопите часть сливочного масла на сковороде и обжарьте овощ до мягкости. Сильно зажаривать его не нужно: достаточно, чтобы он стал мягким и приобрел приятный сливочный аромат. Молоко отдельно нагрейте и растопите в нем оставшееся сливочное масло. Не доводите смесь до кипения. Горячий картофель разомните толкушкой, постепенно добавляя теплое молоко с маслом. Затем вмешайте обжаренный лук-порей, французскую горчицу и мускатный орех. Посолите и поперчите по вкусу.

Для такого пюре лучше использовать обычную толкушку. Если измельчать картофель блендером, пюре получится клейким.