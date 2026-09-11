"Не понимаю...": Сергей Жадан жестко оценил выпады Потапа и Каменских в адрес Украины

Он жестко подверг сомнению украинскость артистов

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Писатель и музыкант Сергей Жадан резко высказался об украинских артистах, которые после выезда за границу начинают критиковать Украину. В частности, он отреагировал на последние заявления Потапа и Насти Каменских по поводу украинского языка.

Об этом он высказался в комментарии "Телеграфу". Детальнее в материале: "О Потапе, новой войне и тех, кто не крадет: откровенное интервью Сергея Жадана".

По его словам, он следит, прежде всего, за теми представителями украинской сцены, которые остаются в стране, служат в Силах обороны или помогают войску. В отношении артистов, которые выехали за границу и позволяют себе критиковать Украину, Жадан высказался категорически.

Он признался, что вообще не понимает, почему таких людей продолжают называть украинскими артистами. По мнению писателя, этот вопрос скорее к тем, кто в свое время давал им государственные звания, поддерживал их и привлекал к официальным мероприятиям. При этом Жадан считает, что украинская музыкальная сцена вряд ли многое потеряет из-за их отсутствия.

Я вообще не понимаю, почему они считаются украинскими артистами, честно говоря. Это вопрос для тех, кто давал им какие-то звания, кто их прикармливал, кто вводил их в околовластные пулы, что они выступали на всех торжественных мероприятиях. Я не думаю, что украинская музыкальная сцена многое потеряет без их присутствия Сергей Жадан

Жадан объяснил, какой должна быть роль культуры во время войны

По его словам, полномасштабная война изменила значение культуры. Он подчеркнул, что сегодня война касается не только военных, но фактически всего общества. В то же время не менее важна возможность артистов свидетельствовать о том, что происходит в Украине.

Многие представители культуры сегодня есть или были в Силах обороны, принимая прямое непосредственное участие. Но мне кажется, что есть еще одна вещь, она тоже очень важна, ее нельзя обесценивать – это возможность свидетельствовать, как возможность тоже быть частью сопротивления, тоже быть частью этого противостояния, тоже быть частью этой борьбы Сергей Жадан

Писатель стал выдающейся фигурой культурного пространства в Украине. Ранее "Телеграф" рассказывал, каким был в юности Сергей Жадан.