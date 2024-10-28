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Его стих стал символом нового сезона "Холостяка": как в молодости выглядел Сергей Жадан (видео)

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
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Автор
Сергею Жадану сейчас 50 лет
Сергею Жадану сейчас 50 лет. Фото Колаж Телеграфу

Писатель всегда был бунтовщиком

Известный украинский писатель, поэт и певец Сергей Жадан, пополнивший ряды Нацгвардии, стал выдающейся фигурой культурного пространства в Украине. Яркой и мятежной личностью он был еще в молодости и писал не только о любви, но и о войне. Сейчас его произведения часто появляются в соцсетях, а у него тысячи поклонников.

Во время Оранжевой революции в 2004 году поэт открыто выступал против власти Виктора Януковича. "Телеграф" решил выяснить, как выглядел Сергей Жадан в молодости и как начиналась его карьера.

Что известно о детстве и юности Сергея Жадана

Будущий писатель родился 23 августа 1974 года в Старобельске Луганской области. Учился Сергей в школе, где в младших классах преподавали на украинском, а в старших — на русском.

Сергей Жадан в детстве

После окончания школы тетя Жадана, Александра Ковалева, предложила ему поступить в Харьковский университет им. Г. Сковороды, на что он согласился. После окончания учебы Жадан работал в этом же университете.

Сергей Жадан в молодости и Юрий Андрухович
Сергей Жадан и Юрий Андрухович

Александра Прокофьевна была главой культурологического общества "Наследие". Она познакомила племянника с писателями, музыкантами и журналистами, выступавшими за украинскую независимость. Также она открыла для него запрещённую литературу.

Сергей Жадан в молодости

Во время учебы он поддерживал национальное движение в Харькове и стал одним из основателей неофутуристической литературной группировки "Красная Фира". Также Сергей Жадан в период Перебудови 1990-1991 годов распространял национальную символику.

Сергей Жадан в молодости

В 2006 году Сергей Жадан получил премию "Книга года BBC" за "Капитал". Именно в этот период его книги стали переводиться и поэт обрел популярность в странах Западной Европы.

Сергей Жадан

"Любовь варта всього"

Слова из одного из самых популярных стихов Сергея Жадана "Пливы, рыба, плыви" стали символом нового сезона популярного шоу "Холостяк". Более того, это произведение в поддержку Александра "Терена" — главного героя, зачитавшего украинские звезды шоу-бизнеса.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела в молодости поэтесса-шестидесятница Лина Костенко. Она прошла нелегкий путь, а ее творчество подвергалось притеснениям.

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#Молодость #Холостяк #Сергей Жадан