Его стих стал символом нового сезона "Холостяка": как в молодости выглядел Сергей Жадан (видео)

Писатель всегда был бунтовщиком

Известный украинский писатель, поэт и певец Сергей Жадан, пополнивший ряды Нацгвардии, стал выдающейся фигурой культурного пространства в Украине. Яркой и мятежной личностью он был еще в молодости и писал не только о любви, но и о войне. Сейчас его произведения часто появляются в соцсетях, а у него тысячи поклонников.

Во время Оранжевой революции в 2004 году поэт открыто выступал против власти Виктора Януковича. "Телеграф" решил выяснить, как выглядел Сергей Жадан в молодости и как начиналась его карьера.

Что известно о детстве и юности Сергея Жадана

Будущий писатель родился 23 августа 1974 года в Старобельске Луганской области. Учился Сергей в школе, где в младших классах преподавали на украинском, а в старших — на русском.

После окончания школы тетя Жадана, Александра Ковалева, предложила ему поступить в Харьковский университет им. Г. Сковороды, на что он согласился. После окончания учебы Жадан работал в этом же университете.

Сергей Жадан и Юрий Андрухович

Александра Прокофьевна была главой культурологического общества "Наследие". Она познакомила племянника с писателями, музыкантами и журналистами, выступавшими за украинскую независимость. Также она открыла для него запрещённую литературу.

Во время учебы он поддерживал национальное движение в Харькове и стал одним из основателей неофутуристической литературной группировки "Красная Фира". Также Сергей Жадан в период Перебудови 1990-1991 годов распространял национальную символику.

В 2006 году Сергей Жадан получил премию "Книга года BBC" за "Капитал". Именно в этот период его книги стали переводиться и поэт обрел популярность в странах Западной Европы.

"Любовь варта всього"

Слова из одного из самых популярных стихов Сергея Жадана "Пливы, рыба, плыви" стали символом нового сезона популярного шоу "Холостяк". Более того, это произведение в поддержку Александра "Терена" — главного героя, зачитавшего украинские звезды шоу-бизнеса.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела в молодости поэтесса-шестидесятница Лина Костенко. Она прошла нелегкий путь, а ее творчество подвергалось притеснениям.