Потапу объявили "войну" петициями: ради этого украинцы объединились очень быстро

После скандала с русским языком Потапа "отменяют"

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Рэпера и продюсера Алексея Потапенко, известного как Потап, призывают лишить звания "Заслуженный артист Украины". После скандального видео артиста и его супруги, певицы Насти Каменских, в котором они пытались оправдать право общаться на русском языке свободой выбора, на сайте президента стали массово появляться электронные петиции.

Первые такие обращения были обнародованы еще 28 августа. Их авторы критикуют Потапа из-за его публичного поведения во время полномасштабной войны, использования русского языка и ряда высказываний, которые, по мнению инициаторов, несовместимы со статусом заслуженного артиста Украины.

Одна из петиций, автором которой стала украинка Екатерина Таран, за короткое время начала активно набирать подписи. К моменту подготовки материала она уже собрала более 24 тысяч голосов.

Петиция Екатерины Таран

Для того чтобы электронную петицию в обязательном порядке рассмотрел президент Украины, она должна набрать 25 тысяч подписей в установленный срок. На начало сентября сбор голосов продолжается. В случае достижения необходимого порога, документ должен быть передан на официальное рассмотрение, после чего власти обязаны предоставить публичный ответ

Впоследствии на сайте президента появились и другие петиции с аналогичным требованием. В частности, автор одной из них, Сергей Марченко, обвиняет Потапа в пренебрежительном отношении к украинскому языку и культуре.

Гражданин Потапенко регулярно выражает публичное пренебрежение украинским языком и культурой, предлагая, как альтернативу, русский язык и пропагандируя распространение русского языка в Украине за счет уменьшения использования украинского языка. Убежден, что такая деятельность, направленная на уменьшение роли украинской культуры и языка в Украине, несовместима со званием Заслуженного артиста Украины Сергей Марченко

Петиция Сергея Марченко

Петиция Анны Кусяк

Петиция Вадима Ивахива

Хливнюк заявил о готовности отказаться от звания

На фоне дискуссии вокруг государственных почетных званий свою позицию высказал и лидер группы Бумбокс, военнослужащий ВСУ Андрей Хливнюк. 1 сентября музыкант заявил о готовности отказаться от звания "Заслуженный артист Украины", которое ему недавно присвоили. Причиной он назвал пребывание в одном перечне с артистами, чья публичная позиция, по его мнению, сомнительна.

Лишать званий и наград "деятелей культуры" все равно придется. Вопрос только, за антиукраинскую или за проукраинскую позицию. Я не прочь избавиться от своего "заслуженного", в такой компании это лютый "кринж" Андрей Хливнюк

Как на петиции отреагировал Потап

Сам Алексей Потапенко уже отреагировал на появление сразу нескольких петиций с призывом лишить его государственного звания. Артист заявил, что готов добровольно отказаться от знака отличия, если общество действительно считает это необходимым. Он иронично отметил, что если отказ от звания сделает людей более счастливыми, поможет Украине или приблизит победу, то он не будет за него держаться.

Есть встречное предложение: "Заслуженный" готов сдать добровольно. В обмен на "Народный". 🙂 Потому что не вы мне народную любовь давали — не вам ее и забирать Алексей Потапенко

Ранее саму Настю Каменских разнесли из-за "переобувания". Украинцы обвинили певицу в продажности.