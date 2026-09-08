За границей выгоднее? Потап раскрыл, как покидал Украину во время войны (видео)

Артист избегает возвращения в Украину

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Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) рассказал, почему не возвращается в Украину и как ему удавалось выезжать за границу во время военного положения.

Об этом 45-летний артист заявил в интервью российской пропагандистке Катерине Гордеевой. По словам Потапа, каждый раз он выезжал по документам, оформленным под благотворительную деятельность. В зависимости от цели поездки документы могли подаваться через разные министерства или компании.

При этом артист признался, что параллельно с благотворительными мероприятиями занимался за границей коммерческой деятельностью. По его словам, таким образом он неоднократно выезжал и возвращался в Украину.

Вот я выезжал, заезжал так много раз… В оригинале я выезжаю на благотворительную акцию. А параллельно еще делаю коммерческую работу Потап

На вопрос, почему сейчас не приезжает в страну, Потап ответил, что не боится возвращения, однако его "задолбала" необходимость каждый раз думать о последующем выезде.

Потому что очень сложно мне. Я очень задолбался, честно говоря. Каждый раз ты приезжаешь и сразу думаешь, как оттуда выехать Алексей Птапенко

По словам рэпера, в Украине у него остается много друзей, а также он продолжает заниматься благотворительностью и выступать для военных. Однако работа и заработок находятся за границей. "Естественно, меня тянет побыть там, где я зарабатываю копейку", — заявил Потап.

Напомним, что Потапа могут лишить звания "Заслуженного артиста Украины". Соответствующая петиция уже набрала достаточно голосов.