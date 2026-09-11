"Не розумію…": Сергій Жадан жорстко оцінив випади Потапа і Каменських на адресу України

Він жорстко поставив під сумнів українськість артистів

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Письменник і музикант Сергій Жадан різко висловився про українських артистів, які після виїзду за кордон починають критикувати Україну. Зокрема, він відреагував на останні заяви Потапа та Насті Каменських щодо української мови.

Про це він висловився в коментарі "Телеграфу". Детальніше у матеріалі: "Про Потапа, нову війну та тих, хто не краде: відверте інтерв’ю Сергія Жадана".

За його словами, він стежить насамперед за тими представниками української сцени, які залишаються в країні, служать у Силах оборони або допомагають війську. Натомість щодо артистів, які виїхали за кордон і дозволяють собі критикувати Україну, Жадан висловився категорично.

Він зізнався, що взагалі не розуміє, чому таких людей продовжують називати українськими артистами. На думку письменника, це питання радше до тих, хто свого часу давав їм державні звання, підтримував їх та залучав до офіційних заходів. При цьому Жадан вважає, що українська музична сцена навряд чи багато втратить через їхню відсутність.

Я взагалі не розумію, чому вони вважаються українськими артистами, чесно кажучи. Це питання для тих, хто давав їм якісь звання, хто їх пригодовував, хто вводив їх до околовладних пулів, що вони виступали на всіх урочистих заходах. Я не думаю, що українська музична сцена багато втратить без їхньої присутності Сергій Жадан

Жадан пояснив, якою має бути роль культури під час війни

За його словами, повномасштабна війна змінила значення культури. Він наголосив, що сьогодні війна стосується не лише військових, а фактично всього суспільства. Водночас не менш важливою залишається можливість артистів свідчити про те, що відбувається в Україні.

Багато представників культури сьогодні є, або були в Силах оборони, беручи пряму безпосередню участь. Але мені здається, що є ще одна річ, вона теж дуже важлива, її не можна знецінювати — це можливість свідчити, як можливість теж бути частиною опори, теж бути частиною цього протистояння, теж бути частиною цієї боротьби Сергій Жадан

Письменник став визначною фігурою культурного простору в Україні. Раніше "Телеграф" розповідав, яким був у юності Сергій Жадан.