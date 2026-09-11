"Война не закончится": Сергей Жадан рассказал о новом фронте в противостоянии с Россией

Писатель и музыкант сделал важное предупреждение Украине

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После боевых действий противостояние Украины и России не прекратится, а значительная его часть перейдет в культурную плоскость.

Об этом писатель Сергей Жадан рассказал в комментарии "Телеграфу". Детальнее в материале: "О Потапе, новой войне и тех, кто не крадет: откровенное интервью Сергея Жадана".

Жадан не берется прогнозировать, когда именно завершатся боевые действия, однако отмечает: независимо от того, когда это произойдет, Украина должна делать все возможное, чтобы война закончилась как можно скорее.

Когда бы война не закончилась, мы должны делать все для того, чтобы она закончилась побыстрее Сергей Жадан

В то же время, по его словам, завершение боевых действий не будет означать завершение противостояния с РФ. Оно лишь изменит форму – в значительной степени борьба переместится в культурную сферу.

Война, которая сейчас идет на линии фронта, перейдет в культурную плоскость. Очевидно, что там будут вестись дальнейшие действия, дальнейшие передислокации, последующие пересчеты голосов и подготовка к продолжению этой борьбы Сергей Жадан

Поэтому, по его мнению, Украина уже сегодня должна переосмыслить роль культуры в противостоянии с Россией. В частности, не следует снова рассматривать русскую культуру как явление, якобы обособленное от государственной политики РФ.

"С культурой все в порядке"

В то же время, украинская культура сейчас работает в чрезвычайно сложных условиях. Как отметил Жадан, из-за войны Украине недостает полноценного и стабильного культурного процесса. Возможность проводить масштабные культурные события и собирать людей, как это происходит на днях во Львове, скорее исключение. В прифронтовых и других городах, в частности Харькове, Запорожье, Кривом Роге, Сумах и Чернигове, часть мер по ситуации с безопасностью провести вообще невозможно. Именно это писатель считает одной из величайших проблем.

При этом говорить о кризисе украинской культуры, по его мнению, не стоит. Даже во время войны появляются новые герои, произведения и художественные явления.

Новый герой появляется и в музыке, и в литературе, и новые тексты пишутся, и новая музыка создается, новое кино делается. Мне кажется, с культурой все в порядке, главное, чтобы стабилизировалась ситуация в стране Сергей Жадан

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