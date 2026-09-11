"Війна не закінчиться": Сергій Жадан розповів про новий фронт у протистоянні з Росією

Письменник і музикант зробив важливе попередження Україні

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Після завершення бойових дій протистояння України та Росії не припиниться, а значна його частина перейде у культурну площину.

Про це письменник Сергій Жадан розповів в коментарі "Телеграфу". Детальніше у матеріалі: "Про Потапа, нову війну та тих, хто не краде: відверте інтерв’ю Сергія Жадана".

Жадан не береться прогнозувати, коли саме завершаться бойові дії, однак наголошує: незалежно від того, коли це станеться, Україна має робити все можливе, аби війна закінчилася якомога швидше.

Коли б війна не закінчилася, ми маємо робити все для того, щоб вона закінчилася пошвидше Сергій Жадан

Водночас, за його словами, завершення бойових дій не означатиме завершення протистояння з РФ. Воно лише змінить форму — значною мірою боротьба переміститься у культурну сферу.

Війна, яка зараз триває на лінії фронту, вона перейде в культурну площину. Очевидно, що там будуть вестися подальші дії, подальші передислокації, подальші перерахунки голосів і підготовка до продовження цієї боротьби Сергій Жадан

Саме тому, на його думку, Україна вже сьогодні має переосмислити роль культури у протистоянні з Росією. Зокрема, не варто знову розглядати російську культуру як явище, нібито відокремлене від державної політики РФ.

"З культурою все гаразд"

Водночас українська культура нині працює у надзвичайно складних умовах. Як зазначив Жадан, через війну Україні бракує повноцінного та стабільного культурного процесу. Можливість проводити масштабні культурні події та збирати людей, як це відбувається цими днями у Львові, радше є винятком. У прифронтових та інших містах, зокрема Харкові, Запоріжжі, Кривому Розі, Сумах і Чернігові, частину заходів через безпекову ситуацію провести взагалі неможливо. Саме це письменник вважає однією з найбільших проблем.

При цьому говорити про кризу української культури, на його думку, не варто. Навіть під час війни з'являються нові герої, твори та мистецькі явища.

Новий герой з'являється і в музиці, і в літературі, і нові тексти пишуться, і нова музика створюється, нове кіно робиться. Мені здається, з культурою все гаразд, головне, щоб стабілізувалася ситуація в країні Сергій Жадан

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