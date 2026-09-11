Укр

"Заводов больше не будет": Сергей Жадан рассказал, каким станет Харьков после войны

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Сергей Жадан
Сергей Жадан. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Писатель раскрыл свое видение будущего города

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

Известный украинский писатель и музыкант Сергей Жадан видит послевоенный Харьков городом, который должен измениться не только снаружи, но и экономически. Он надеется на возобновление работы университетов и школ, возвращение студентов и появление новых предприятий вместо старых советских заводов и фабрик.

О своем видении будущего Харькова Жадан рассказал в комментарии изданию "Телеграф". Детальнее в материале: "О Потапе, новой войне и тех, кто не крадет: откровенное интервью Сергея Жадана".

По словам писателя, одним из ключевых направлений восстановления города должно стать образование. Он надеется, что после завершения войны полноценно заработают университеты и школы, а в Харьков вернутся студенты, которые учатся в других городах Украины и за рубежом.

"Я очень надеюсь, что возобновят свою работу университеты, что заработают школы полноценно, что будут возвращаться студенты, которые сейчас находятся в других городах Украины и за рубежом", — отметил Жадан.

В то же время писатель ожидает и серьезную экономическую трансформацию города. По его мнению, Харьков должен отойти от промышленной модели, которая в значительной степени сформировалась еще в советское время.

Харьков
Фото: instagram.com/kharkov.ua

"Я очень надеюсь, что Харьков будет меняться, трансформироваться экономически. Что вместо этих старых советских заводов и фабрик, которые уже не работают давно, будут появляться какие-то новые предприятия, которые будут адаптированы к новой послевоенной экономике", — сказал писатель.

Отметим, имя писателя неразрывно связано с Харьковом, ставшим символом украинского сопротивления. Раньше мы писали, о каком районе в Харькове пел Сергей Жадан.

Теги:
#Харьков #Интервью #Сергей Жадан