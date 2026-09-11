"Заводов больше не будет": Сергей Жадан рассказал, каким станет Харьков после войны

Писатель раскрыл свое видение будущего города

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Известный украинский писатель и музыкант Сергей Жадан видит послевоенный Харьков городом, который должен измениться не только снаружи, но и экономически. Он надеется на возобновление работы университетов и школ, возвращение студентов и появление новых предприятий вместо старых советских заводов и фабрик.

О своем видении будущего Харькова Жадан рассказал в комментарии изданию "Телеграф". Детальнее в материале: "О Потапе, новой войне и тех, кто не крадет: откровенное интервью Сергея Жадана".

По словам писателя, одним из ключевых направлений восстановления города должно стать образование. Он надеется, что после завершения войны полноценно заработают университеты и школы, а в Харьков вернутся студенты, которые учатся в других городах Украины и за рубежом.

"Я очень надеюсь, что возобновят свою работу университеты, что заработают школы полноценно, что будут возвращаться студенты, которые сейчас находятся в других городах Украины и за рубежом", — отметил Жадан.

В то же время писатель ожидает и серьезную экономическую трансформацию города. По его мнению, Харьков должен отойти от промышленной модели, которая в значительной степени сформировалась еще в советское время.

"Я очень надеюсь, что Харьков будет меняться, трансформироваться экономически. Что вместо этих старых советских заводов и фабрик, которые уже не работают давно, будут появляться какие-то новые предприятия, которые будут адаптированы к новой послевоенной экономике", — сказал писатель.

Отметим, имя писателя неразрывно связано с Харьковом, ставшим символом украинского сопротивления. Раньше мы писали, о каком районе в Харькове пел Сергей Жадан.