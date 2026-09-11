В США вышли на вероятного "убийцу" экс-невесты Кличко после вскрытия тела

Полиция ищет возможного виновника трагедии

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В расследовании смерти голливудской актрисы Хейден Панеттьери появился новый поворот. Американские правоохранители, изучающие обстоятельства предполагаемой передозировки бывшей невесты Владимира Кличко, сосредоточились на поиске человека, который мог продать ей наркотики, якобы ставшие причиной смерти.

Как сообщает TMZ со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, бывший бойфренд Панеттьери Брайан Хикерсон сейчас общается с Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA). Хикерсон находился рядом с актрисой в момент ее смерти 16 августа и уже дал информацию федеральным правоохранителям.

Хейден Панеттьери и Брайан Хикерсон. Фото: Getty Images

Следователи на местном и федеральном уровнях рассматривают версию о том, что Хейден могла получить смертельную дозу наркотиков от дилера. Именно поиск предполагаемого поставщика сейчас стал одним из главных направлений расследования.

При этом окончательная причина смерти актрисы пока официально не установлена. Правоохранители ожидают результаты токсикологической экспертизы, которые должны показать, какие вещества находились в организме Панеттьери и могли ли они привести к летальному исходу.

Напомним, что Хейден Панеттьери умерла в возрасте 36 лет. Актрису нашли без сознания в арендованном на короткий срок жилье в Южной Каролине, которое она снимала вместе с Хикерсоном. Его брат Зак, который в это время так же был в квартире, ранее рассказал, что ей пытались оказать помощь с помощью Нарканa — препарата, применяемого для экстренного устранения последствий передозировки опиоидами. Однако спасти актрису не удалось.

Фото: Getty Images

Мать Хейден, Лесли Фогель, ранее публично обвинила Хикерсона в возможной причастности к смерти дочери. Сам Брайан в течение нескольких недель после трагедии практически не комментировал ситуацию, ограничившись кратким заявлением через своего адвоката.

В последние годы знаменитость жаловалась на боли в спине. Дата и место похорон Панеттьери также пока не разглашаются. Неизвестно, посетят ли церемонию ее бывший жених, украинский боксер Владимир Кличко и их общая дочь Кайя Евдокия.