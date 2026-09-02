Трусливо прятался под столом. Появились фото ареста бойфренда умершей экс-невесты Кличко

Всплыли кадры необъяснимого поведения подозреваемого в смерти актрисы

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Бойфренд Хейден Панеттьери Брайан Хикерсон, которого мать актрисы называет виновным в смерти дочери, в 2025 году оказался в весьма странной ситуации.

На снимке, который опубликовал TMZ, Хикерсон находится в кафе Barney’s Beanery в Вест-Голливуде. Он стоит спиной к стене и обеими руками держится за стол, расположенный над его головой. При этом мужчина оказался босиком: рядом на полу лежит одна из его кроссовок.

Неподалеку находится помощник шерифа округа Лос-Анджелес, который смотрит на Хикерсона сверху вниз. По данным издания, полиция прибыла в заведение после инцидента, связанного с неадекватным поведением мужчины, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Источники издания утверждали, что Хикерсон разбил стакан в баре и бросил обувь в другого посетителя. После того как сотрудник заведения попытался вывести его наружу, ситуация обострилась и пришлось вызвать полицию. При этом правоохранителям также было непросто вывести мужчину из заведения.

Владелец Barney’s Beanery позднее заявил, что Хикерсону не запретили посещать заведение. По его словам, прокуратура также не стала предъявлять ему обвинения из-за недостатка доказательств. Однако позже, в течение той же недели, Хикерсон был вновь арестован — на этот раз по подозрению в употреблении наркотиков. Впоследствии дело было прекращено после того, как он согласился пройти реабилитационную программу и посетил 10 собраний "Анонимных наркоманов".

Фото: Getty Images

Брайан Хикерсон на протяжении нескольких лет оказывался в центре внимания из-за своих отношений с Хейден Панеттьери. В 2019 и 2020 годах его неоднократно арестовывали по обвинениям, связанным с домашним насилием в отношении актрисы. В 2021 году Хикерсон признал себя виновным по двум эпизодам причинения телесных повреждений супруге или партнерше.

Суд приговорил его к 45 дням тюремного заключения и четырем годам испытательного срока. Кроме того, Хикерсону предписали пройти 52 курса по предотвращению домашнего насилия, а Панеттьери был предоставлен пятилетний запретительный ордер.

К моменту смерти Панеттьери их отношения вновь стали предметом внимания СМИ. Как сообщалось ранее, актриса возобновила общение с Хикерсоном примерно за две недели до своей смерти, хотя некоторые ее друзья, по данным СМИ, не знали о возобновлении из романа.

Смерть Хейден Панеттьери

Напомним, что актриса умерла 16 августа 2026 года в возрасте 36 лет в Южной Каролине. Сообщалось, что незадолго до смерти она находилась вместе с Хикерсоном и его братом Заком. При этом власти заявили, что признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Точная причина смерти актрисы пока не раскрыта, однако в последние годы знаменитость жаловалась на боли в спине. Дата и место похорон Панеттьери также пока не разглашаются. Неизвестно, посетят ли церемонию ее бывший жених, украинский боксер Владимир Кличко, и их общая дочь Кайя Евдокия.