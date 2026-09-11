У США вийшли на ймовірного "вбивцю" екснареченої Кличка після розтину тіла

Поліція шукає можливого винуватця трагедії

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У розслідуванні смерті голлівудської актриси Гейден Панеттьєрі з’явився новий поворот. Американські правоохоронці, які вивчають обставини імовірного передозування колишньої нареченої Володимира Кличка, зосередилися на пошуку людини, яка могла продати їй наркотики, що ніби стали причиною смерті.

Як повідомляє TMZ з посиланням на джерела, знайомі з перебігом розслідування, колишній бойфренд Панеттьєрі Браян Хікерсон зараз спілкується з Управлінням боротьби з наркотиками США (DEA). Хікерсон перебував поруч з актрисою у момент її смерті 16 серпня і вже дав інформацію федеральним правоохоронцям.

Гейден Панеттьєрі і Браян Хікерсон. Фото: Getty Images

Слідчі на місцевому та федеральному рівнях розглядають версію, що Гейден могла отримати смертельну дозу наркотиків від дилера. Саме пошук імовірного постачальника зараз став одним із головних напрямів розслідування.

При цьому остаточної причини смерті актриси поки що офіційно не встановлено. Правоохоронці очікують на результати токсикологічної експертизи, які мають показати, які речовини перебували в організмі Панеттьєрі і чи могли вони призвести до смерті.

Нагадаємо, що Гейден Панеттьєрі померла у віці 36 років. Актрису знайшли непритомною в орендованому на короткий термін житлі у Південній Кароліні, яке вона винаймала разом з Хікерсоном. Його брат Зак, який у цей час був у квартирі, раніше розповів, що їй намагалися надати допомогу за допомогою Нарканa — препарату, який застосовується для екстреного усунення наслідків передозування опіоїдами. Проте врятувати актрису не вдалося.

Фото: Getty Images

Мати Гейден, Леслі Фогель, раніше публічно звинуватила Хікерсона у можливій причетності до смерті дочки. Сам Браян протягом кількох тижнів після трагедії практично не коментував ситуацію, обмежившись короткою заявою через свого адвоката.

В останні роки знаменитість скаржилася на біль у спині. Дата і місце похорону Панеттьєрі також поки не розголошуються. Невідомо, чи відвідають церемонію її колишній наречений, український боксер Володимир Кличко та їхня спільна дочка Кая Євдокія.