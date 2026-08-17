Умерла на глазах у проблемного бойфренда? Как выглядит место смерти экс-невесты Кличко (фото)
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Ранее Брайан Хикерсон ее избивал
Американская актриса Хейден Панеттьери, бывшая невеста Владимира Кличко, скончалась при выясняющихся обстоятельствах. Журналисты и правоохранительные органы восстанавливают хронологию последних часов жизни звезды и выясняют, кто именно находился рядом с ней в момент трагедии.
Как сообщил сержант полиции Гринвилла Джонатан Брэгг изданию USA TODAY, в воскресенье, 16 августа, сотрудники полиции и скорой медицинской помощи прибыли в жилой комплекс Judson Mill Lofts, расположенный по адресу 701 Easley Bridge Road, примерно в 13:51 по местному времени после того, как знакомый Панеттьери позвонил в службу 911.
По состоянию на утро понедельника остается неизвестным, совершил ли этот вызов именно бойфренд актрисы Брайан Хикерсон.
Ранее Хикерсон избивал актрису
Известно, что всего за день до смерти Панеттьери пара прилетела в Южную Каролину из Лос-Анджелеса. Отношения актрисы с Хикерсоном неоднократно прерывались и возобновлялись снова, при этом мужчина ранее был арестован за домашнее насилие в отношении Хейден.
В интервью TMZ он сам откровенно комментировал свои проблемы с законом, заявив, что его арестовали за избиение актрисы. Позже, после выхода мемуаров Панеттьери в 2026 год, Хикерсон в разговоре с ABC 4 назвал ее книгу великолепной и отдельно призвал каждого прочитать главу, посвященную домашнему насилию.
Книга Хейден невероятная. Думаю, она замечательная. Я считаю, что ее должен прочитать каждый. Особенно главу о домашнем насилии, которую я написал, — ее должен прочитать каждый
В настоящее время Брайан Хикерсон продолжает хранить полное молчание в социальных сетях, где его последняя публикация в Instagram датирована еще 13 декабря 2024 года.
Пока что полиция продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего. Ранее появилась предварительная причина смерти экс-невесты Кличко. Согласно первым данным отчета правоохранителей, у Хейден случилась "передозировку" и остановку сердца.