Помидоры не успели покраснеть? Превратите их в острую закуску

Простой рецепт аппетитного хрустящего салата в банках

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В конце огородного сезона на кустах часто остается много незрелых томатов, которые не успевают покраснеть. Не стоит выбрасывать такие плоды. Из зеленых помидоров можно приготовить оригинальный джем, а еще из них получается вкусная пикантная закуска с чесноком и перцем чили.

Рецептом этого аппетитного салата поделились авторы кулинарного портала Pyszności.pl.

Зеленые томаты имеют более плотную мякоть по сравнению со спелыми плодами и богаты органическими кислотами. Благодаря этому плоды держат форму в кисло-сладком маринаде, сохраняют приятный хруст и не превращаются в кашу после термической обработки.

Для приготовления понадобится:

1 килограмм зелёных помидоров;

пара стручков красного чили;

6 зубчиков чеснока;

небольшой пучок петрушки.

Отдельно готовится рассол — из полулитра воды, 150 мл 10-процентного уксуса, 80 граммов сахара, 20 граммов соли и такого же количества масла.

Фото сгенерировано ИИ

Помидоры нарежьте ломтиками, перец чили — тонкими колечками, а чеснок и петрушку мелко нарубите. Перемешайте все ингредиенты в большой миске, стараясь не помять помидоры. В кастрюле доведите до кипения воду с уксусом, маслом, сахаром и солью. Овощную смесь плотно, но без утрамбовки разложите по стерилизованным банкам, оставляя около сантиметра свободного пространства до крышки. Залейте горячим рассолом. Пастеризуйте в кипящей воде 15 минут. После этого закатайте крышки, переверните банки и дайте им остыть.

Пробовать закуску можно уже через несколько дней, но лучше всего ее вкус раскрывается примерно через неделю, когда помидоры хорошо пропитаются ароматом чеснока, чили и петрушки. Подавать такой салат хорошо к жареному мясу, колбаскам с гриля или как острую добавку к бутербродам.