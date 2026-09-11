Радянські кришталеві вази знову в ціні: які екземпляри зараз скуповують колекціонери

Не весь радянський кришталь однаковий

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Стара ваза з бабусиного серванта може виявитися не просто пам’яткою радянського побуту. Серед таких виробів є незвичайні гутні вази, масивний кришталь із "алмазними гранями" та декоративні роботи з ручним оздобленням.

У другій половині ХХ століття на українських заводах робили вази, які більше нагадували предмети декоративного мистецтва, ніж звичайний посуд. "Телеграф" розповість, які саме екземпляри варто пошукати вдома.

Найцікавіші — незвичайні вази

Почати варто з форми. Якщо ваза зовсім не схожа на типові радянські вироби — має химерні вигини, товсті стінки, нерівномірну форму або виглядає так, ніби її зробили вручну, — її краще не викидати.

Особливо варто придивитися до гутних ваз. Їх формували вручну з розпеченого скла, тому такі вироби часто мають незвичайну форму, кольорові переливи або характерні бульбашки всередині.

На відміну від типового кришталю з радянських сервантів, гутне скло нерідко виглядає як окремий декоративний предмет — фактично невелика скляна скульптура.

Вази з гутного скла

Ваза з гутного скла

Ваза-попільничка з гутного скла

Кришталь із "алмазними гранями"

На Київському заводі художнього скла, який випускав кришталевий посуд із 1945 року, використовували шліфування, різьблення та техніку "алмазних граней". В асортименті були вази для квітів, фруктів, цукерок, а також декоративні та подарункові вироби.

Тому якщо у вас стоїть велика кришталева ваза з геометричним малюнком, незвичайною формою та товстим склом, варто спочатку перевірити її походження.

Ювілейна кришталева ваза "1500 років Києву"

Київський кришталь з колосками пшениці

Вінтажна ваза з синього накладного кришталю

Вази з золотом і кольоровим склом

Цікаві вази випускали і на Бережанському склозаводі, який працював із 1961 року. Підприємство мало близько 500 видів продукції, а частину виробів виготовляли вручну.

Для декору використовували золото, люстрові фарби та шовкотрафарет. Завдяки цьому вази могли мати золоті візерунки, блискучу поверхню або складні кольорові малюнки.

Комплект бокалів "Золотий вернісаж", ручне видування

Набір склянок "Верба"

Ваза з Бережанського склозаводу

Що перевірити перед продажем

А тепер найцікавіше — як зрозуміти, що за ваза перед вами. Для початку її варто просто добре роздивитися.

Переверніть вазу. На дні шукайте клеймо, номер, етикетку або інше позначення, яке допоможе встановити виробника.

Піднесіть її до світла. У гутному склі можна побачити бульбашки, кольорові вкраплення та інші особливості, яких не має звичайне пресоване скло.

Проведіть пальцями по гранях. У кришталю з ручним шліфуванням вони глибокі й чіткі, а малюнок відчувається на дотик.

Придивіться до оздоблення. Золоті деталі, люстровий блиск, розпис чи складний кольоровий візерунок можуть багато розповісти про виріб.

Не забудьте про пошкодження. Навіть цікава ваза зі сколом, тріщиною або великою кількістю подряпин втратить у вартості.

Скільки коштують такі вази

Ціна залежить від конкретної вази. Звичайні радянські кришталеві екземпляри на вторинному ринку продають приблизно за 300–700 гривень. Вази зі складним різьбленням та "алмазними гранями" можуть коштувати близько 1000–1700 гривень.

Наприклад, на Violity кришталеву вазу з різьбленням у серпні 2026 року продали за 1749 гривень.

Гутні вази коштують по-різному: простіші екземпляри виставляють за кількасот гривень, а за рідкісні та авторські роботи продавці просять 1500–5500 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, який бабусиний посуд знову потрібний усім.