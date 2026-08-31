Ванна больше не главная: что меняется в современных санузлах и почему

Почему стоит забыть о громоздких чашах

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Ванная комната постепенно меняется: громоздкие чаши, которые еще недавно считались обязательным элементом санузла, все чаще уступают место просторным душевым зонам.

Владельцы квартир хотят получить больше свободного пространства, более простой уход и удобный санузел. "Телеграф" расскажет, почему традиционная ванна теряет свои позиции и действительно ли ей уже нашли полноценную замену.

Ванна больше не является обязательной

Еще несколько лет назад сложно было представить полноценный санузел без ванны. Даже в небольших квартирах старались установить стандартную чашу, ведь она считалась более практичным и универсальным решением.

Сегодня ситуация меняется. Ванна часто занимает значительную часть помещения, хотя используется далеко не каждый день.

Особенно это заметно в небольших квартирах, где владельцы стараются использовать каждый квадратный метр. В таких условиях большая ванна может стать конструкцией, которая фактически забирает полезное пространство.

Почему от ванны отказываются

Одна из главных претензий к классической ванне — ее размер. Даже компактная модель требует достаточно места, а вокруг нее еще необходимо оставить пространство для комфортного использования.

Есть и другие причины:

ванна занимает много места по сравнению с душевой зоной;

ее сложнее использовать людям с ограниченной мобильностью из-за высокого борта;

во время уборки приходится ухаживать за большим количеством поверхностей;

часть людей просто не пользуется ванной по назначению, отдавая предпочтение быстрому душу;

в современном минималистичном интерьере большая чаша может выглядеть громоздко.

Почему от ванной отказываются. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Впрочем, говорить о полном отказе от ванн пока что рано. Для семей с маленькими детьми она остается удобным решением, а для тех, кто любит принимать ванну, вопрос трендов вообще не является определяющим.

Что приходит на смену ванне

Чаще всего альтернативой становится просторная душевая зона. Ее можно сделать практически вровень с полом и отгородить лишь стеклянной перегородкой.

В результате помещение выглядит просторнее, а граница между душевой и остальной ванной комнатой становится почти незаметной.

Именно поэтому современные дизайнеры часто отказываются от традиционных душевых кабин с массивными пластиковыми дверцами. Вместо них используют прозрачное стекло, минимум фурнитуры и встроенную сантехнику.

Ванна все же имеет свои преимущества

Списывать ванны со счетов не стоит. Для многих людей она по-прежнему остается более практичным выбором.

Ванна позволяет не только принять душ, но и набрать воду, искупать ребенка или использовать чашу для длительного отдыха. Душевая такого набора возможностей не дает.

Достоинства ванной. Инфографика ИИ: "Телеграф"

Поэтому выбор между ними все чаще зависит не от того, что моднее, а от образа жизни владельцев жилья.

Так ванна действительно выходит из моды?

Скорее, она перестает быть единственным стандартным вариантом. Если раньше вопрос часто звучал как "какую ванну установить", то теперь все больше людей рассматривают два принципиально разных сценария — ванну или открытую душевую.

И если площадь санузла небольшая, преимущество часто оказывается на стороне душевой.

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