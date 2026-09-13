Забудьте о пыли: секрет аргентинских хозяек, благодаря которому полы дольше остаются чистыми

Этот лайфхак освежит дом, но для начала нужно протестировать его в своих условиях

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Идеальная чистота и приятный аромат во всем доме — результат, к которому стремится каждая хозяйка. Чтобы освежить помещение без дорогих освежителей воздуха, клининговые эксперты из Аргентины используют один малоизвестный, но эффективный трюк.

Речь идет о добавлении буквально пару капель кондиционера для белья прямо в ведро с водой для мытья полов. Об этом сообщает издание TN.

В чем суть лайфхака

Кондиционер для белья не заменяет полноценные дезинфицирующие или моющие средства, однако он выполняет сразу две важные функции: дарит стойкий шлейф свежести и работает как антистатик, благодаря чему пыль на поверхности оседает гораздо медленнее.

Как правильно применять средство

Главное правило этого метода — строгое соблюдение пропорций. Если переборщить с кондиционером, на поверхности могут остаться липкие разводы или скользкая пленка.

Наполните ведро теплой или холодной водой.

Добавьте всего несколько капель кондиционера (не более половины колпачка) и тщательно перемешайте.

Хорошо отжимайте тряпку или швабру перед каждым проходом.

Женщина моет пол/Фото: ИИ

Нужно быть осторожнее

Перед тем как мыть весь дом, обязательно протестируйте раствор на небольшом и незаметном участке. С особой осторожностью к этому методу стоит отнестись владельцам следующих покрытий:

Натуральный паркет и дерево: избыточная влага и сторонние составы могут повредить защитный слой.

избыточная влага и сторонние составы могут повредить защитный слой. Глянцевая и вощеная плитка: на идеальном блеске излишки средства оставят заметный налет.

на идеальном блеске излишки средства оставят заметный налет. Матовая и шероховатая керамика: микропоры плитки могут накапливать остатки кондиционера.

Важно помнить, что приятный аромат не равен дезинфекции. Кондиционер используется исключительно для ароматизации и финишной свежести, поэтому регулярную уборку от грязи и жира следует проводить специализированными средствами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что аргентинские хозяйки используют необычный метод для уборки дома. Они смачивают веник специальным раствором.