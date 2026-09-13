Забудьте о пыли: секрет аргентинских хозяек, благодаря которому полы дольше остаются чистыми
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Этот лайфхак освежит дом, но для начала нужно протестировать его в своих условиях
Идеальная чистота и приятный аромат во всем доме — результат, к которому стремится каждая хозяйка. Чтобы освежить помещение без дорогих освежителей воздуха, клининговые эксперты из Аргентины используют один малоизвестный, но эффективный трюк.
Речь идет о добавлении буквально пару капель кондиционера для белья прямо в ведро с водой для мытья полов. Об этом сообщает издание TN.
В чем суть лайфхака
Кондиционер для белья не заменяет полноценные дезинфицирующие или моющие средства, однако он выполняет сразу две важные функции: дарит стойкий шлейф свежести и работает как антистатик, благодаря чему пыль на поверхности оседает гораздо медленнее.
Как правильно применять средство
Главное правило этого метода — строгое соблюдение пропорций. Если переборщить с кондиционером, на поверхности могут остаться липкие разводы или скользкая пленка.
- Наполните ведро теплой или холодной водой.
- Добавьте всего несколько капель кондиционера (не более половины колпачка) и тщательно перемешайте.
- Хорошо отжимайте тряпку или швабру перед каждым проходом.
Нужно быть осторожнее
Перед тем как мыть весь дом, обязательно протестируйте раствор на небольшом и незаметном участке. С особой осторожностью к этому методу стоит отнестись владельцам следующих покрытий:
- Натуральный паркет и дерево: избыточная влага и сторонние составы могут повредить защитный слой.
- Глянцевая и вощеная плитка: на идеальном блеске излишки средства оставят заметный налет.
- Матовая и шероховатая керамика: микропоры плитки могут накапливать остатки кондиционера.
Важно помнить, что приятный аромат не равен дезинфекции. Кондиционер используется исключительно для ароматизации и финишной свежести, поэтому регулярную уборку от грязи и жира следует проводить специализированными средствами.
Ранее "Телеграф" сообщал, что аргентинские хозяйки используют необычный метод для уборки дома. Они смачивают веник специальным раствором.