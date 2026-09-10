В Днепре есть "дом Гарри Поттера": где найти и что в нем необычного (фото)

"Волшебное" здание было построено здесь еще в XIX веке

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В Днепре на улице Исполкомовской 14 стоит здание, будто сбежавшее со страниц книг о Гарри Поттере. Речь идет об аналоге маскировочного фамильного поместья Блэков, скрытого от посторонних глаз.

Также это здание, которые построили еще в XIX веке, получило народное название "Дом-невидимка". Об этом сообщает "Днепровская панорама".

Гарри Поттер заходит в поместье Блэков/Видео из фильма "Гарри Поттер и Орден Феникса"

Оптическая иллюзия: дом из одной стены

Здание возведено в классическом екатеринославском "кирпичном стиле", где весь декор фасада вырезан из того же кирпича благодаря его особой пластичности. Главная секретная деталь — геометрия постройки. В отличие от стандартных зданий, стены здесь сходятся под острым, а не прямым углом. Из-за этого при определенном ракурсе кажется, будто перед вами не жилой дом, а одинокая заброшенная стена.

Дом-невидимка в Днепре/Фото: dnpr.com.ua

Дом-невидимка в Днепре/Фото: dnpr.com.ua

Дом-невидимка в Днепре превращается в обычное здание под другим ракурсом/Фото: dnpr.com.ua

Легенда о заклятии цыганки

Во время Второй мировой войны этот район подвергался жесточайшим бомбардировкам. Соседние здания были полностью разрушены, но "Дом-невидимка" удивительным образом уцелел.

Городская легенда гласит, что еще на этапе строительства владелец доходного дома, панически боявшийся разорения, пожаров и грабежей, обратился за помощью к гадалке. Цыганка провела обряд и пообещала, что "Ни один черт не разглядит и зла на него не накличет".

Дом-стена находится в центре Днепра

Добавим, что в сети данный дом пользуется популярностью, однако в Днепре он не является туристическим объектом. При этом в Одессе есть подобные здания, куда ведут туристические маршруты.